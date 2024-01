Fuertes vientos derriban un pino de 10 metros en la San Rafael

Debido a las ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora que han azotado a la entidad, se reportó que un pino de más de 10 metros de altura cayó sobre un puesto ambulante de comida y un domicilio en la colonia San Rafael.

El accidente con el árbol ocurrió en las calles Tamborel y 21 a temprana hora por la mañana de este lunes, donde un pino de gran altura cayó por el fuerte viento sobre un puesto de tortillas de harina, dañando la estructura del mismo.

Debido a que las ramificaciones y el tronco del árbol obstruyen la calle de lado derecho, los elementos del Heroico Cuerpo de Bombero acudieron para cortar el árbol, sin embargo, las ramas y pedazos de lo cortado fueron puestos tras el puesto de tortillas, obstruyendo una puerta de un domicilio.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Dentro de la vivienda se encontraba Carlos que, a pesar de molestarse por la obstrucción a la puerta de su casa, afortunadamente su vivienda se junta con otro domicilio a un lado, que es un taller, por lo que el hombre tuvo la oportunidad de salir por ese lado.

Por otro lado, no hubo lesionados de ningún tipo, por lo que no fue requerido llamar a una ambulancia al lugar de los hechos, no obstante, la madera del pino continúa en el lugar sin haber sido retirada.