Han asesinado a 19 personas en Chihuahua capital en lo que va de julio

Una lucha entre dos organizaciones delictivas en la ciudad de Chihuahua, La Empresa y Gente Nueva, -se investiga la incursión de una tercera, que no se ha confirmado-, han elevado los índices de asesinatos en las recientes semanas, en las que se contabilizaron a 52 personas víctimas mortales en el mes de junio, y a 19 en los primeros nueve días de este mes de julio de 2024, informó el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas González.

“Llevamos 19 eventos, comparado con el año pasado, llevábamos 18. Realmente tenemos que tener otro tipo de estrategia, estamos acostumbrados a que el reporte diario de la ciudad tendría que ser de uno, no esta cantidad. No es una situación que sea fácil de atender, es una situación compleja entre organizaciones delictivas de la ciudad. No habíamos tenido estos eventos cómo se están manejando. Esto no puede continuar, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer todos, desde nuestra cancha. Es un área complicada, pero le tenemos que entrar todos a este tema”, expresó el comisario Salas durante rueda de prensa.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, se comprometió en que a partir de esta semana, se realizarán detenciones de los homicidas para combatir el índice de violencia en la capital del Estado.

“Les aseguro que vamos a estar hablando de detenciones esta semana, porque conozco a la Policía Municipal desde adentro; conozco también la capacidad de la Agencia Estatal. Ese es el tema, que si hay una crisis, juntos lo vamos a resolver. Todos estamos preocupados por ese tema”, compartió.

Como estrategia, el comisario Salas González mencionó la prevención, la cual reconoció que es muy complicada cuando dos organizaciones están peleadas entre sí -o hasta internamente-. Y el tema de la Inteligencia, en el que no se puede actuar de un día para otro, sino que se tiene que estudiar bien las detenciones, en qué momento intervenir, entre otras situaciones.

“Le apuesto mucho a esas dos estrategias que he venido planteando durante este mes y las voy a seguir reforzando. Si las tenemos que cambiar o surge otra solicitud, vamos a replantearlo. Hago un llamado a la Federación a que también ayude en el tema de homicidios, que no sea una parte que nada más se le cargue a la Policía Municipal y a la Agencia Estatal de Investigación, estoy seguro que a ellos también les interesa tener una ciudad y un estado tranquilo”, solicitó.

Policiaca Ataque armado en bar "La Mentira" deja dos hombres muertos

Sobre los resultados del pasado mes de junio, mencionó que se presentaron a personas detenidas relacionadas en ocho a nueve eventos de los 52 eventos que se presentaron el mes pasado de junio.

“Es un tema de la Empresa y un tema de la Gente Nueva, es entre Sinaloa y Cártel de Juárez, es lo que se está peleando aquí en Chihuahua Capital. Visualizamos una pugna que está sucediendo en la ciudad, por dos organizaciones, y puede ser una tercera, también. Ahí es donde tenemos que poner atención y ver cómo se está dando el comportamiento de la venta de droga aquí en la ciudad. Ese es un tema que tenemos que entrarle todas las policías que puedan haber aquí en el Municipio”, afirmó el director de SPM.

Señaló que cerca del 90% de los homicidios están relacionados con la delincuencia, son cometidos con arma de fuego, en una pugna entre organizaciones, para lo cual se está trabajando para recabar información y poder girar las órdenes de detención al Ministerio Público.

Para determinarlo, se mide en el uso de las armas que se utilizan para privar de la vida a las personas; si se localiza droga, también, en las personas a quienes les quitan la vida, los calibres más usados son 9mm y calibre 40.

Aclaró que sí hay una medición en los eventos no relacionados con crimen organizado, en homicidios en los que las víctimas sean privadas de la vida por un golpe, o por arma punzocortante, que son cerca del 10% del total de los homicidios; y de ese 10%, se cometen en riñas y conflictos, hasta en un 8%.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Aunque no damos los resultados o detenciones de ese 10%, sí se atienden. Generalmente, se comunica sobre lo más relevante, pero sí hay detenidos y respuesta de la Agencia”, agregó Julio Salas.

“Va a ser una tarea compleja, pero vamos de la mano, y juntos la vamos a resolver en corto tiempo. Las tareas de SEDENA, tienen toda la disposición, y tengo toda la disposición de su parte, de moverlos y asignar recorridos de su parte, y viene dentro de la estrategia que tenemos que aplicar esta semana. Me atrevo a decir que vamos a dar buenos resultados esta semana, no soy mago, pero me atrevo a decirlo, porque la voluntad de los titulares, influye mucho, y el compromiso de la policía, a mí me ha dado la oportunidad tanto el alcalde de hacer este tipo de gestiones y estar al frente de esta situación. Pero esto no surge si no hay una coordinación de trabajo en todas las corporaciones. El área de Seguridad Pública Municipal, es un área de prevención, no de crimen organizado; sin embargo, todos vivimos en esta ciudad, y queremos lo mejor para Chihuahua capital”, finalizó.