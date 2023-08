Jornada violenta: Queman a dos personas y disparan a pareja en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc. – Un total de 4 personas sin vida fue el resultado de una jornada violenta que se registró en menos de 8 horas en distintos puntos de la ciudad de Cuauhtémoc, hechos en los que trascendió el asesinato de una pareja en un domicilio de la colonia Tierra Nueva, así como el hallazgo de dos cuerpos calcinados en cerca de las vías del ferrocarril en el seccional de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc.

Respecto al primer caso en mención, la Fiscalía zona occidente atendió los primeros minutos del lunes el reporte de detonaciones de armas de fuego en las calles 94 y Citlali de colonia Tierra Nueva, sitio hasta donde arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones como primeros respondientes.

Se informó que se tuvo a la vista el cuerpo de un masculino quien fue identificado como Horacio R. M., de 30 años de edad quien presentaba múltiples heridas por arma de fuego, además de que en la entrada del domicilio se observó el cuerpo de una femenina quien fue identificada como Angélica M. P., de 48 años de edad, también con heridas por arma de fuego en la región pectoral.

Personal de Investigación y Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente aseguró en la escena un vehículo de la marca Ford, Explorer, modelo 2001, color verde, en la cual se aprecia un impacto de arma de fuego y manchas de sangre.

Posteriormente se registró una importante movilización policiaca al trascender el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el seccional de Anáhuac, para lo cual la Policía Seccional a través del Mando Único, fue quien recibió el reporte a las 07:02 horas del 28 de agosto.

El llamado inicial fue por parte de un ciudadano de 63 años de edad, el cual manifestó que entre las 2 y 3 de la madrugada, escuchó, al parecer, dos detonaciones de arma de fuego, pero no salió de la vivienda, solo se asomó por la ventana y no vio nada fuera de lo común, por lo que no se comunicó al 911.

El reportante señaló que a las 07:00 horas, salió de la casa y observó en la avenida Topolobampo y Francisco Mina, junto a las vías del Ferrocarril dos personas quemadas.

Cuando arribaron los agentes, realizaron una inspección, detectando que eran dos cuerpos, ya sin vida, uno de ellos vestía pantalón de mezclilla en color azul, zapatos para trabajo en color negro y camiseta en color verde, mientras que el segundo cuerpo vestía pantalón en color gris y zapatos en color negro, no siendo posibles más características ya que los cuerpos se encuentran semicalcinados.

Se pudieron apreciar lesiones en la parte frontal del cráneo. Cabe hacer mención que se realiza la inspección del área no logrando localizar hasta el momento elementos balísticos.