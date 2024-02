Le roban su vehículo a metros de Palacio de Gobierno

De acuerdo con lo expuesto por el afecto, los hechos ocurrieron el lunes 5 de febrero a las 3:10 de la tarde, mientras este se encontraba trabajando en uno de los locales del centro de la ciudad capital, un vehículo Tsuru 93 fue estacionado a una cuadra de Palacio de Gobierno y el atraco fue grabado por una cámara de seguridad.

El automóvil se encontraba sobre la calle Aldama en la colonia Centro, cuando el dueño del vehículo se dio cuenta y llamó de inmediato al 9-1-1 para realizar el reporte, al llamado acudieron policía en bicicleta, “los tuvimos que buscar nosotros porque no llegaba ninguna patrulla”.

Asimismo, el afectado comentó que el atraco fue captado por una cámara de seguridad de una locataria, por lo que les pidieron a los agentes policiales que verificarán dichas cámaras, así como aquellas en los alrededores del Palacio de Gobierno para capturar al ladrón.

No obstante, de acuerdo con el afectado, los elementos de la policía fueron negligentes y no les ayudaron debido a que no revisaron las cámaras. Además, los mismos oficiales informaron que en días pasados había ocurrido un robo a un vehículo.

Por ello, el afectado pide a los ciudadanos el estar atentos en caso de que alguien veo dicho automóvil circulando por la ciudad, se comuniquen con el número de emergencias para reportarlo y que pueda ser devuelto a su dueño.

De igual forma, el reporte correspondiente por el robo fue realizado en fiscalía, sin embargo, continúan solicitando el apoyo por parte de los ciudadanos para localizar el vehículo.

El vehículo es un Nissan, Tsuru 1993 de cuatro puertas, es de color rojo y con la parte de enfrente en color negro, las llantas son pequeñas con los rines en acabado dorado con negro.









