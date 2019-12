Muere atropellado en la colonia Libertad

Un atropello se registró la tarde de hoy, en el cruce del Periférico Francisco R. Almada y la calle López Mateo, en la colonia Libertad, al sur de la ciudad, en donde una camioneta atropelló a un hombre que intentaba cruzar la transitada vía.

Según las versiones de las personas en el lugar, el conductor de una camioneta Ford Ranger, de color blanco, circulaba sobre el periférico, y al llegar al cruce antes mencionado, no alcanzó a detener la marcha al ver al hombre atravesado, el vehículo volcó por intentar esquivarlo.

Paramédicos de Urge acudieron para brindarle los primeros auxilios al peatón que fue arrollado, no obstante, ya no pudieron hacer nada, pues al llegar ya no contaba con signos vitales; por su parte, el conductor del vehículo resultó con lesiones menores; elementos de la policía vial acudieron para realizar las labores correspondientes.