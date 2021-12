Policías de Aquiles Serdán no avisaron sobre detención de asaltante

Por una aparente falta de coordinación entre la corporación municipal de Aquiles Serdán y la Fiscalía General del Estado fue que en días pasados Giovani “N” quedó en libertad, luego de que fuera acusado de haber participado en un violento asalto en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Santa Clara, donde el encargado fue lesionado con un martillo para presuntamente ser asaltado.

De acuerdo al reporte de los hechos, el robo se llevó a cabo el día 2 de diciembre, cuando tres sujetos con herramientas de construcción ingresaron y golpearon en repetidas ocasiones al encargado de la tienda, para posteriormente robar el dinero y algunos productos, por lo cual algunos ciudadanos captaron los hechos y fotografiaron a los responsables.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, dijo que a pesar de que se logró detener a uno de los tres responsables no se tuvo conocimiento de parte de la Policía de Aquiles Serdán, que logró la detención por una falta administrativa, pero cuando recibieron la denuncia de los hechos ya lo habían dejado en libertad.

Comentó que a pesar de que quedó en libertad se ha integrado la carpeta de investigación, para dar con los tres responsables, por lo que a su vez se girarán las órdenes de captura, para que puedan ser presentados ante una autoridad judicial por los delitos de robo y lesiones en contra del encargado.

El proceso de libertad, explicó, fue debido a una decisión de la Policía de Aquiles Serdán, ya que lo había capturado por otros hechos que no estaban relacionados con el asalto, pero por no haber informado al Ministerio Público fue que no nos percatamos de esta detención, que se realizó un día después de los hechos.

“En ese caso, se pone la denuncia al día siguiente al mediodía, en la Unidad de Daños y Lesiones, no se puso de inmediato, no se coordina el tema de inmediato, en ese momento ya no había flagrancia, sin embargo cuando nos dimos cuenta ya había quedado en libertad”, comentó el fiscal de Distrito Zona Centro.

Dijo que a pesar de que se denunció 24 horas después de los hechos se logró integrar la carpeta y todos los elementos de prueba para dar con los responsables, por lo que dijo que se encuentra lista la información para iniciar las investigaciones y poder dar con los presuntos responsables de estos hechos.

Carlos Mario dijo que como parte de la atención que han brindado a la víctima, es comunicación directa y constante para poder dar con esas tres personas, mientras que se encuentra avanzando de forma favorable en su estado de salud, ya que fue dada de alta del hospital un día después de los hechos.

El fiscal de Zona Centro recalcó que buscará implementar una capacitación con los agentes municipales para afilar la coordinación y los temas de los procedimientos, para que en la próxima ocasión que suceda algo similar pueda haber comunicación constante que permita a las corporaciones trabajar en conjunto.