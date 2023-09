Reporta DSPM detenciones por faltas administrativas durante fiestas patrias

En el transcurso de la celebración de la fiesta mexicana, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), ha reportado la detención de varias personas a causa de faltas administrativas.

Personal a cargo expuso que se han visto en la necesidad de aprehender a algunos ciudadanos debido a sus comportamientos inadecuados, pero de momento no cuentan con un corte, ya que este se dará a conocer una vez concluido el evento.

En el caso del filtro de seguridad colocado en la avenida Venustiano Carranza y Allende, los elementos dieron a conocer que no han detectado objetos raros, ni han contestado ninguna detención; sin embargo, en el filtro de la avenida Niños Heroes se vieron en la necesidad de consignar a varios individuos.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En total, se instalaron seis puntos de revisión en la Zona Centro, y en cada uno hay alrededor de 44 policías y cadetes, acordé a la información proporcionada.

En esta ocasión, un total de 560 policías, bomberos y cadetes, están brindando vigilancia y atención a los miles de asistentes que, como cada año, acudirán al Centro Histórico a celebrar las fiestas patrias.

Para llevar a cabo el operativo y actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse, la corporación apoya con agentes preventivos del turno ordinario, de los grupos especiales y del H. Cuerpo de Bomberos, así como vehículos, drones, el centro de mando móvil, la Mamba Negra y el helicóptero Halcón I.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Cabe señalar que, en años anteriores no se han suscitado incidentes de consideración, salvo extravíos de infantes, auxilios médicos, entre otros.

Algunas de las recomendaciones emitidas desde la Dirección están encaminadas a acudir con tiempo suficiente para tomar un buen lugar; conducirse con civilidad y respeto hacia los demás; no consumir bebidas embriagantes; no porque ningún tipo de arma o navajas; además de no perder de vista a las niñas, niños y adultos mayores que te acompañen.

Ante cualquier emergencia, solicita ayuda de los policías y bomberos que estarán en el lugar, llama al 911 o utiliza la aplicación Marca el Cambio.