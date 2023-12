Resultan lesionados dos menores y dos adultos en fuerte choque en la Tecnológico

Esta noche dos menores de edad y una madre de familia y su esposo resultaron lesionados luego un fuerte choque ocurrido en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Paseos de Bachiniva en la colonia Paseos de Chihuahua al norte de la ciudad.

Según versiones por agentes de la Policía Municipal, el accidente ocurrió cuando el conductor de una Pick Up Chevrolet le quiso ganar el paso al conductor de una Pick Up al intentar dar vuelta en U no permitida hasta la lateral de la Tecnológico hacia el sur, lamentablemente la mujer salió proyectada quedando sobre la cinta asfáltica.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

La mujer madre de familia valorada y trasladada a un hospital por paramédicos de la Unidad de Cruz Roja Mexicana para su evaluación médica mientras que sus dos menores y su esposo fueron valorados pero no necesitaron el traslado a algún nosocomio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Elementos de la Policía Vial se encargaron de recabar toda la información necesaria así como elaborar el croquis correspondiente para poder delimitar el fuerte accidente, diversas corporaciones tomaron nota del suceso y siguieron con sus labores de turno para evitar hechos violentos en diversas partes de la ciudad.