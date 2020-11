Retiran a tianguistas de diferentes sectores de la ciudad

Elementos que integran las células Covid-19, procedieron durante la mañana a retirar a algunos tianguistas desobedientes, que sin importarles la prohibición trataron de colocarse en varios puntos de la ciudad.

Los patrullajes no paran y las decenas de agentes que integran estas células Covid-19 por parte de agentes de seguridad pública estatal y municipal protección civil y personal de gobernación Estatal y Municipal, realizaron los patrullajes marcados en los recorridos y encontraron que en la avenida Equus en Jardines de Oriente, varios comerciantes informales intentaron colocar sus vendimias de manera discreta, pero fueron detectados por estas células mixtas e invitados a retirarse.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Posteriormente en otro recorrido realizado en calles de la colonia Villa, muy cerca las instalaciones del Conalep avistaron de igual forma a decenas de tianguistas qué trataban de pasar desapercibidos, pero no tardaron horas en las que merodeo por el lugar la célula Covid-19, y procedieron a conminarlos a retirarse, pues aún no había autorización para ellos.

Otros tantos más fueron desplazados de sus puntos en el tianguis de Chihuahua 2000, pues de manera informal se colocaron en varios puntos tratando de no hacerse notar, pero los funcionarios públicos de igual forma los detectaron y procedieron a invitarlos a cerrar sus changarros, hasta que se les diera autorización de colocarse de nueva cuenta.

Cabe destacar que desde ayer líderes de tianguis, se habían reunido con funcionarios de gobierno con dos intenciones, una de ellas recibir los cientos de despensas prometidos por la secretaría de Desarrollo Social quienes supuestamente les entregarían 400 el día lunes y 400 hoy martes, pero les tuvieron la respuesta de qué no contaban con las despensas suficientes y que personal del municipio, no había querido prestarles para completarlas, debido a este incumplimiento por parte de las autoridades, los representantes de los tianguis de la ciudad amenazaron con colocarse antes de lo autorizado, si no les daban cuando menos una respuesta previa a cuándo podrían instalarse y comenzar a llevar el sustento diario a sus familias.





