Se incendia camioneta de adulto mayor mientras circulaba en la Ocampo

Se reportó una troca que comenzó a incendiarse sobre la avenida Ocampo, donde gracias a las autoridades no resultaron lesionados.

Un adulto mayor circulaba en una troca S10 de sur a norte, cuando al llegar al cruce con la calle Melchor Guaspe se generó un cortocircuito en el motor que provocó un incendio preocupante.

El conductor detuvo el vehículo al notar que las llamas avanzaban rápidamente hacia la cabina, por lo que salió rápidamente del vehículo antes de ser alcanzado por el fuego.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Los primeros en responder fueron elementos de Seguridad Pública, quienes auxiliaron al hombre mayor para que saliera y se alejara de su vehículo, el cual fue envuelto en llamas.

Los agentes de la policía vial y estatal, abanderaron la zona para permitir que los bomberos realizarán sus diligencias, mientras desviaba el tráfico lejos del siniestro, para prevenir accidentes.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Al no reportarse lesionados, no fue requerido llamar una ambulancia, dado a que tanto el conductor como el tránsito en general no fueron heridos por el incendio.

Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se encargaron de realizar las estrategias necesarias, para sofocar el incendio procurando no provocar más daños materiales al vehículo.

