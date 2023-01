Tráiler queda atascado sobre bases de concreto en la Avenida Universidad

Un tráiler de semiremolque terminó atorado por quedar arriba de la valla de contención al tomar el acceso de la avenida Teófilo Borunda rumbo a la Avenida Universidad lo que ocasionó daños considerables sobre la base de concreto que se encontraba en el lugar.

Dicha unidad circulaba en sentido de este a oeste por el Canal y tomó el acceso para la avenida Universidad, es ese momento, los ejes traseros del semirremolque quedaron sobre una base de concreto de la valla metálica.

Debido a esto, se causó una obstrucción parcial en la zona de acceso al carril derecho, lo que generó una movilización por parte de las autoridades para poder controlar el caos vial que este incidente pudo ocasionar, así como para ayudar a los peatones a cruzar.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Al lugar arribaron agentes de la Policía Vial, quienes se encargaron de de realizar el reporte correspondiente, entrevistandose con el conductor para poder aclarar la situación que derivó en este incidente. Luego de esto, se encargará de deslindar las responsabilidades al conductor.

No hubo personas lesionadas luego del hecho, por lo que la presencia del cuerpo de paramédicos no fue necesaria en el lugar, no obstante, los daños materiales si fueron considerables.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Las autoridades se encargarán de realizar las maniobras necesarias para poder retirar la pesada unidad del lugar, por lo que probablemente será necesaria la presencia de una grúa de apoyo para mover el camión.

Se desconoce la identidad del chofer, pero al parecer todo ocurrió por un error de cálculo al girar por el acceso del canal hacia la avenida Universidad, por lo que quedó atorado durante algunas horas.