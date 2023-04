Vuelca chofer repartidor sobre la Tecnológico; no se reportan lesionados

En las inmediaciones de la avenida Tecnológico y calle Encino de la colonia Francisco I. Madero esta tarde se registró una volcadura en la que se vio involucrada una camioneta repartidora de leche.

De acuerdo con el testimonio del chofer repartidor, este circulaba de sur a norte por la avenida Tecnológico cuando un vehículo de reciente modelo el cual le cerró el paso.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En su intento por esquivar el golpe y evitar un choque, el conductor de la camioneta terminó por impactar en la banqueta lo cual provocó que esta volcara quedando de lado sobre el asfalto.

Afortunadamente el conductor no resultó con heridas, pese a que la camioneta volcó de su lado, debido a que el impacto no fue de gran magnitud; de igual manera, no se tuvieron más que daños materiales.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Elementos de la Policía Vial arribaron al lugar tras el reporte del accidente para levantar el acta sobre los hechos. Debido a que el conductor resultó ileso, no fue necesaria la presencia de paramédicos.

El percance generó un poco de congestionamiento vial en la zona, el cual se desahogó en cuanto fue retirada la camioneta.