Clara Luz Flores solicitará licencia para buscar candidatura de Morena al Senado por NL

Monterrey. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, solicitará licencia al cargo para buscar ser candidata de Morena al senado, por Nuevo León, aunque no es un requisito.

"Yo les platico que sí, sí me voy a inscribir para aspirar a la candidatura a ser Senadora por el Estado de Nuevo León. Me interesa el futuro de Nuevo León, me interesa trabajar por Nuevo León. Quiero que Nuevo León tenga mejores condiciones del futuro, que haya mejores condiciones de seguridad, más humanismo, empatía, honestidad y mejores condiciones de vida para las siguientes generaciones", dijo la funcionaria a la prensa al acudir a una conferencia en la universidad privada U-ERRE.

Aunque no precisó la fecha de solicitud de licencia, señaló que será en los próximos días y añadió que hoy se abre la convocatoria de Morena, que está abierta miércoles, jueves y viernes para el registro de las senadurías y la diputación federal.

Tampoco precisó quien sería su compañero de fórmula, pero se habla del diputado local Waldo Fernández y del activista Álvaro Suárez, quien el 21 de octubre pasado destapó a Clara Luz Flores y dijo que él iría con ella.

La funcionaria rechazó comentar el asunto del gobernador interino, del enfrentamiento del gobernador Samuel García y la oposición, y de su licencia.

Solamente, señaló que ella en su lugar hubiera dejado el cargo y recordó que en su campaña como candidata a gobernadora lo afirmó. "Yo en mi campaña creo que les dije que no, ¿verdad?, Yo no sería así, pero bueno, pues cada quién".

"Es una situación que están ellos viviendo, que son las entidades, los diferentes poderes, hablo a nivel local que están teniendo esas diferencias y pues yo creo que lo más importante es lo que opine la ciudadanía, a mí no me gustaría influir en esa opinión".

Flores Carrales renunció en 2020 al PRI donde militó por 22 años, partido en el cual fue diputada local y tres ocasiones alcaldesa del municipio metropolitano de Escobedo. En la pasada elección estatal fue candidata al gobierno por Morena.