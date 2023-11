Destacan diputados del PAN logros de Xóchitl Gálvez en cinco años como senadora

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, Gabriel Díaz Negrete, presidió la rueda de prensa en la que diputados locales del PAN, destacaron los logros de Xóchilt Gálvez en cinco años de gestiones desde el Senado de la República.

Díaz Negrete afirmó que el desempeño de Xóchitl Gálvez en el Senado ha sido fundamental en la máxima tribuna legislativa, para lograr avances significativos en diversas áreas, y reiteró el respaldo a Xóchitl, quien lidera como coordinadora el Frente Amplio por México, de quien aseveró, confía en su liderazgo para superar a sus oponentes políticos en las próximas elecciones.

“El PAN está preparado para liderar la defensa de México y erradicar el populismo que ha polarizado a la sociedad. Buscamos establecer un gobierno de coalición que fomente el desarrollo, la paz y la prosperidad para todos. La esperanza ha encontrado un nuevo hogar en Xóchitl, quien encarna el deseo colectivo de los mexicanos de reencauzar el rumbo del país, en contraposición a la falta de resultados de MORENA. Necesitamos cambiar de rumbo y hoy con Xóchilt Gálvez, empezando con el informe de la senadora, retomamos la esperanza para México para el país y para el estado de Chihuahua”, afirmó Gabriel Díaz.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, el diputado Alfredo Chávez adelantó que se vendrá el informe de la senadora Xóchilt Gálvez en todo el país.

“Estamos muy orgullosos de lo que ha hecho la senadora en el tema de la República, porque ha empujado iniciativas de Ley y modificaciones a diversas normas de trascendencia a nivel nacional. Además de encabezar una defensa en contra de todo lo que significa la destrucción de instituciones. Hay dos visiones en el país, de cómo se deben arreglar las cosas y cómo se tiene que gobernar este país. La senadora hace unos días ha lanzado un proyecto y le ha ofrecido ayuda al señor Presidente con el tema del huracán Otis que es la peor desgracia en los últimos 10 años en este país y nos agarró sin el Fonden, sin recursos”, mencionó Alfredo Chávez.

En ese sentido, destacó que la senadora Gálvez ha lanzado ya una serie de iniciativas del proyecto de acciones en concreto para poder destinar recursos a la reconstrucción de Acapulco y recuperar la economía, la paz y la seguridad en Guerrero, con la creación del fondo de un fideicomiso de más de 13 mil millones de pesos para el colaborar a la población damnificada por el huracán Otis.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

También, mencionó la propuesta en materia de seguridad que es la defensa de las madres buscadoras.

“En este gobierno, han querido desaparecer o desaparecidos y la senadora Xóchilt Gálvez ha hecho una defensa desde el Senado de la República, para las madres buscadoras. Otro tema es la protección que ha hecho la senadora Gálvez, referente a la campaña de destrucción que tiene la Presidencia de la República a diversas instituciones organismos constitucionales y autónomos, que le dan soporte y le dan contrapeso al poder de Presidente de la República”, aseveró el diputado Chávez.

Alfredo Chávez sostuvo que el momento que está viviendo este país requiere un liderazgo como el de Xóchilt Gálvez, que ha sabido aglutinar diversas formas de pensar, diversas formas de ver la política de ver México, y que ha generado un gran liderazgo con muchas fuerzas políticas, con la ciudadanía y como coordinadora del Frente por México que es la gran esperanza para recuperar el 2024.

Destacó los resultados que ha tenido la senadora en estos cinco años en el Senado de la República y cómo ha empujado desde el Senado temas trascendentes para México y que además, tiene la amplia capacidad de poder dialogar con todas las fuerzas políticas con la sociedad civil organizada.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Tiene otra visión del país y se tiene otra misión de cómo se debe gobernar, no ocurrencias; sí con diálogo y sí tratando los temas con técnica. No podemos seguir gobernando como lo sigue siendo la cuatro T, con ocurrencias que nos han salido costosos de todos los mexicanos. Hoy no hay Fonden, hoy el gobierno federal no tiene la capacidad de atender la crisis de Acapulco, y les avisamos, que tampoco tienen la capacidad de atender la caravana migrante. Xóchitl Gálvez también tiene ha tenido propuestas del Senado de la República en materia de migración, pero no hay una sola respuesta del gobierno federal”, mencionó Alfredo Chávez.

Para finalizar, los diputados locales se sumaron y felicitaron a la senadora por este informe de actividades, en el que da resultados con hechos.

“Creo que es una política, pues ya muy probada, entiende cómo funciona este país que conoce el país y que además conoce cómo debemos sacarlos adelante, los temas corales de México entonces estamos en Acción Nacional contentos por este informe de actividades de la senadora y que bueno, pues como los tiempos y la ley lo permite por supuesto, haremos saber a la ciudadanía, lo que ha hecho bien Xóchil Gálvez en estos cinco años como senadora de la República”, concluyó.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes la diputada Isela Martínez, Saúl Mireles, Diana Pereda, Georgina Bujanda, Andrea Flores, Mario Rodríguez y Roberto Carreón, quienes destacaron que la senadora Xóchitl Gálvez propuso la creación de un fideicomiso de 13 mil millones de pesos para asistir rápidamente a los afectados en Guerrero; abogó por la creación de la Agencia Mexicana para el Manejo de Emergencias (AMME), que garantizará una respuesta efectiva a desastres naturales como el huracán Otis.

También presentó un punto de acuerdo para asegurar recursos y seguridad a las madres buscadoras, que a menudo se ven vulneradas por la delincuencia; y defendió incansablemente las instituciones del país frente a los riesgos planteados por la 4T, enfatizando la importancia de no comprometer a los institutos autónomos, como el INAI, que salvaguardan el acceso a la información pública.

La senadora Gálvez abogó por el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, promoviendo la erradicación de la violencia machista y los abusos sufridos por mujeres indígenas en sus comunidades; priorizó la lucha contra el cambio climático, abogando por estrategias que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles y promuevan alternativas ecológicas; y demandó rendición de cuentas a las autoridades federales por el agotamiento de los recursos del FONDEN, una situación devastadora para los mexicanos.

Entre los cargos legislativos que ha desempeñado Xóchitl Gálvez, destacan haber sido presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, fue secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. También, formó parte de las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad, integrante de la Comisión Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, integrante de la Comisión Energía, integrante de la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030 en México, y fue integrante de la Comisión de la Reforma Agraria.