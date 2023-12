He decidido no participar por la presidencia: Samuel García

Samuel García Sepúlveda informó a través de un escrito dirigido a la ciudadanía de Nuevo León que ha decidido no participar en la contienda por la presidencia de la República y por ello reasume sus funciones como gobernador de la entidad.

“Ahora bien, pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, se lee en un oficio signado por Samuel García y el Secretario General de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco.

El acuerdo será publicado este día en el Periodico Oficial de Nuevo León y es diferente al que emitió por la madrugada Samuel García para anunciar que reasumía las funciones de gobernador.

En el primer decreto el gobernador de Nuevo León informaba que se reincorporaba a su puesto “sin perjuicio de realizar las acciones pertinentes por la violación a mi derecho a participar en la contienda electoral ordinaria 2023-2024 para el cargo de Presidente de la República Méxicana”, es decir, que se reservaba el derecho de impugnar, sin embargo, en el segundo precisa que declina su aspiración presidencial.

Por todo lo anterior, la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC se reunirá el lunes a las 11:00 horas en el World Trade Center para decidir los pasos que seguirán tras la declinación de Samuel García.

De acuerdo con Fernando Ojesto Martínez, especialista en derecho constitucional, las precandidaturas las dan los partidos políticos, aunque informan al Instituto Nacional Electoral (INE) para términos de fiscalización, por lo que puede inscribir a más aspirantes.

“Movimiento ciudadano puede inscribir a más precandidaturas siempre cuando le informe al INE y que todos los precandidatos cumplan con las normas del juego, entre ellas el tema de fiscalización, acceso a radio y televisión y todos esos temas, pero quien otorga la precandidatura no es el INE sino el partido”, dijo.

Agregó que lo ocurrido en Nuevo León ha sido un “desastre” desde el punto de vista jurídico y constitucional, por lo que ahora los ciudadanos tendrán que estar “a la espera de las decisiones jurisdiccionales y de las sesiones de las autoridades competentes” para definir quién es el gobernador de Nuevo León, si Samuel García o Luis Enrique Orozco que fue nombrado como gobernador interino por el Congreso Local y rindió protesta este día.