Alcalde de Tangancícuaro ofrece disculpa pública por asesinar a Buba y Canela

Zamora, Michoacán. El alcalde de Tangancícuaro, Dr. David Melgoza Montañez, ofreció una disculpa pública por asesinar a balazos a las perritas Buba y Canela el pasado 10 de agosto, delito por el que está enfrentando un proceso ante la justicia.

En un video publicado en sus cuentas de redes sociales, el edil municipal dirigió unas palabras a la población y a los dueños Natalia y Roberto.

"Les quiero pedir una muy sincera disculpa, y reconocer que esta situación no debe volver a pasar jamás, yo soy cirujano, me dedico a salvar vidas, me dedico a ayudar al prójimo, y esto que me pasó fue un momento desafortunado de lastimar a estos seres no humanos", expresó.

También señaló que tienen nueve mascotas que son rescatados de la calle, y agregó que sus hijas han recogido nueve perros y dos gatos, y que fueron esterilizados, desparasitados, vacunados y dados en adopción.

Además, expresó su más sincera disculpa y aseguró que cuidará y protegerá a los animales desprotegidos, es por ello que se creará un albergue-escuela para todos los animales que no tengan un hogar.

Foto: Cortesía | Roberto Guerrero, dueño de "Buba" y "Canela"

Durante la audiencia de vinculación a proceso que se llevó a cabo recientemente, el alcalde de Tangancícuaro y los dueños de Buba"y Canela llegaron a un acuerdo. El acusado pagó una reparación del daño por 25 y 13 mil pesos, además de construir el albergue antes mencionado, así como un reglamento contra el maltrato animal en el municipio.

Los hechos

Melgoza Montañez había disparado contra ambos canes el pasado 9 de agosto, provocando la muerte en la colonia Santa Anita, en dicha cabecera municipal.

Al día siguiente del asesinato de las dos perras, Melgoza Montañez salió a dar su versión de los hechos, en donde aseguró que ambos animales atacaron al suyo y después intentaron atacarlo a él.

“Estaba yo en mi casa a punto de revisar a una niña de seis meses, mi consultorio está en mi casa, cuando súbitamente veo que se meten dos perros, un Husky y un Belga agresivos, atacaron a mi perra, uno la mordía en el cuello y el otro la parte trasera”, dijo.

Luego su secretario particular había intentado controlar al animal que mordía a su mascota en el cuello “yo también me abalancé sobre la perra y le tiré algunos golpes para que soltara a mi mascota que estaba en posición sumisa”, dijo.

Al final, lograron que los canes soltaran a su mascota y salieran corriendo de su domicilio, y procedió a ir a hablar con el dueño para decirle que agarrara a sus mascotas, que no anduvieran en la calle con el riesgo de poder lastimar a alguien, luego aseguró que se encontró a la perra pastor Belga, quien lo observó para posteriormente correr hacía él y quererlo morderlo.

“Saqué mi arma y me defendí, me defendí de este perro y luego del otro perro. En ese momento llegó el dueño y me dijo que por qué le había hecho eso a sus perros y le dije que se habían metido a mi casa y atacaron a mi perra y este me iba a atacar a mí, el dueño me dijo está bien, me retiré y llegué a mi casa”.

Publicado originalmente en El Sol de Zamora