"Estaba mareado, me acosté y me tocó”, relata otra presunta víctima de Saúl Huerta

Tras la denuncia que recibió el diputado Saúl Huerta Corona por abuso sexual a un menor de 15 años, se dio a conocer testimonio de otro joven que también aseguró ser violentado por el morenista.

En entrevista concedida al noticiero de Ciro Gómez Leyva, el poblano coincidió que el diputado le ofreció trabajo y crecimiento profesional para después abusar de él.

El joven quien actualmente tiene 20 años, recordó que el presunto abuso sexual en su contra sucedió cuando el político buscaba ser diputado federal por el distrito 11 de Puebla, mientras emprendía su campaña en San Francisco Totimehuacan.

“Yo lo conocí cuando fue hacer campaña en mi pueblo, me ofreció trabajo para manejar, cómo su chofer y acepté”, platicó.

Días después, él acudió al despacho de Huerta Corona, en donde le dijo que irían a un restaurante de mariscos, sin embargo, al momento de estar en el lugar, el diputado solicitó al mesero que le trajera “la bebida de siempre”.

“Cuando acabamos de comer yo me sentía mareado. Me dijo vámonos, vamos a ir a los temazcales, yo no sabía cómo era y le dije que sí(...) en su auto me empezó a enseñar videos sexuales, me espanté, yo me sentía muy mareado”, comentó.

Al llegar a los temazcales, la presunta víctima recuerda que Benjamín le pidió que se quitara la ropa, para después, comenzar a tocarlo.

"Me amenazó para que no dijera nada", este es el testimonio de otro joven que también acusa de abuso sexual a @SaulHuertaOf, quien al parecer lleva años aprovechándose de los jóvenes no solo con #Morena, sino también cuando estaba en el #PRI. Hay al menos 3 víctimas más: pic.twitter.com/bszW6XUGGx — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 24, 2021

“Me dice, quítate la ropa, aquí estamos en confianza. Yo estaba mareado, me acosté, y fue cuando él empezó a tocar mi pene, empezó a tocármelo de arriba a abajo, yo le dije que no quería”.

Ante esta situación, el joven emprendió un viaje de regreso a su casa en Totimehuacan, amenazado por el diputado.

“El me amenazó que no dijera nada, me amenazó con hacerle daño a mi familia. Por temor a eso no le quise decir a mis papás ni a nadie, y me quedé callado”, comentó.

El periodista Gómez Leyva aseguró que existen tres víctimas más de Saúl Huerta.