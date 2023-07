Feminicidio de Aline: lo que se sabe del caso de la médico egresada de la BUAP

Aline Reynoso, una joven médico egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP que fue encontrada sin vida el pasado domingo. El principal sospechoso de este delito es Antonio, su pareja sentimental y prometido.

El caso ha causado una serie de movilizaciones por parte de colectivos feministas que se han manifestado para pedir justicia. A estos reclamos se han unido los familiares y amigos de la víctima, quienes esperan que no haya impunidad y que las autoridades actúen de forma pertinente contra la persona responsable.

La Fiscalía General del Estado (FGE) está investigado este hecho como un feminicidio, esto después de las exigencias realizadas por los seres queridos de la hoy occisa, además, uno de sus conocidos destacó que supuestamente no sería la primera vez que el presunto homicida realiza algo similar.

La relación de Aline con Antonio

Aline Reynosa era una joven de 28 años egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) de la carrera de medicina. En el 2022, durante el internado que realizó en el Hospital General del Sur conoció a Antonio, con quien luego comenzó una relación.

Así fue como lo relató Diego, quien se identificó como ex novio de la profesional de la salud. Él contó que Aline de forma constante se quejaba de su pareja, pues siempre alardeaba de tener mucho dinero y una gran posición dentro de Xalapa, Veracruz, de donde es originario.

En el 2022 Aline conoció a Antonio. Foto: Cortesía

Aun así, su relación continuó, por lo que luego de un tiempo decidieron poner un consultorio de análisis clínicos en Xalapa y tuvieron que mudarse a ese lugar, sin embargo, antes de irse ella le confesó a Diego que no estaba segura de querer hacerlo, pero al final se fue motivada por una mejor situación económica.

Antonio habría asesinado a una ex novia

Antes de marcharse de Puebla, Aline le dijo a Diego que Antonio había tenido varios comportamientos extraños, incluso una vez le confesó que según había matado a una ex novia en el 2015 porque quiso dejarlo.

Esto no dejó tranquilo a Diego, quien le pidió que pensara mejor las cosas y no se fuera con él, aunque ella ya había tomado una decisión ante las escazas oportunidades laborales, además de que en Xalapa ya tendría su propia casa.

“Analizamos la situación y traté de calmarla, aunque no quiso darme mayores detalles, pero poco antes de colgar literalmente me dijo: ‘Diego, si algo me pasa, fue Toño’. Sentí un nudo en el estómago. Me moría de angustia, y obviamente le pedí que no se fuera”, relató Diego a través de su portal oficial de Facebook.

De esta manera es como el ex novio de Aline buscó más información sobre esa presunta chica asesinada, luego de un tiempo dio con el paradero de quien afirmaba ser la tía de la joven de nombre Fernanda, pero aseguró que se encontraba con vida.

Esto dejó más tranquilo a Diego, quien de inmediato se lo notificó a Aline.

Sin embargo, tiempo después la ex pareja de la joven comentó que fue contactado por alguien anónimo que le dijo que estuvieron investigando a la persona incorrecta, pues la novia que habría matado Antonio no se llamaba Fenarda, sino que era Claudia Lucero originaria también de Xalapa.

Ante esta situación pidió que las autoridades buscarán más información sobre este caso, pues no ha encontrado muchos datos al respecto, además, han surgido varios rumores relacionados con esta presunta primera víctima.

El feminicidio de Aline

El pasado fin de semana, Aline y Antonio viajaron desde Xalapa para ir a la boda de una conocida de la joven. Durante la celebración tuvieron una discusión, por lo que ella le comentó a sus padres que se quedaría en una habitación diferente a la de su pareja.

El plan era que él se regresara solo a su casa de Veracruz mientras que ella permanecería en la vivienda de sus papás, que está ubicada dentro del fraccionamiento Maravillas, en la ciudad de Puebla.

La mañana del domingo 9 de julio fue encontrado el cuerpo de la médica sin vida. Foto: Erik Guzmán | El Sol de Puebla

Aunque esto nunca pasó, pues en ese domicilio durante la mañana del domingo 9 de julio fue encontrado el cuerpo de la médico sin vida. Antonio intentó escapar con la ayuda de su hermana, aunque los familiares de Aline y vecinos de la zona lograron detenerlo; de este modo es como el sujeto pudo ser arrestado por los oficiales.

El pasado martes colectivos feministas y seres queridos de la joven se manifestaron frente a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra Las Mujeres para exigir que el sospechoso no sea liberado.

El pasado martes colectivos feministas y seres queridos de la joven se manifestaron. Foto: Erik Guzmán | El Sol de Puebla

Asimismo, se busca que la Fiscalía no tome su deceso como muerte natural, suicido o sobredosis. Hasta el momento la FGE no ha dado más detalles del este caso, pero se espera que no pase mucho tiempo para que sea determinado el futuro legal del detenido.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla