Por primera vez amigas de Debanhi dan a conocer su versión: “Estaba descontrolada”

La noche de este miércoles, por primera vez, Ivonne y Saraí, las amigas de Debanhi Susana Escobar rindieron una declaración pública para dar a conocer su versión de los hechos ocurridos la pasada madrugada del 9 de abril en la fiesta de Escobedo, Nuevo León, previo a la desaparición de la joven de 18 años.

Fue a través de una entrevista para N+ Monterrey, donde las dos chicas narraron cómo fue la última noche de Debanhi y expresaron que antes no se habían atrevido a hablar, por miedo, ya que ambas han sido víctimas de amenazas de muerte por las múltiples versiones que se han creado en torno a la desaparición de su “amiga”.

Durante el relato, Saraí detalló que conocía a Debanhi apenas hace cuatro meses, pero que apenas hace dos meses había comenzado a salir con ella a fiestas; por su parte, Ivonne, afirmó que era amiga de Saraí, porque trabajaban juntas y que a Debanhi apenas la conoció la misma noche que fue vista por última vez con vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Debanhi Escobar (@debanhi.escobar)

ACUDIERON A VARIAS FIESTAS

Las dos chicas narraron como Debhani le envió un mensaje de voz a Saraí para invitarla a salir porque tenía varios planes la noche del viernes 8 de abril, por lo que ambas jóvenes llegaron a casa de la hoy occisa, a las 22:47 horas para ir a divertirse y a la primera reunión que acudieron se encontraba a 10 minutos de distancia del domicilio.

Según lo narrado, en la primera fiesta estuvieron cerca de una hora y 40 minutos, antes de que decidieran marcharse porque Debanhi dijo que estaba aburrida: “Ella estaba tomando y de repente dijo ‘ya me aburrí de esta fiesta, ya nos vamos’, y yo le dije ‘ok, si quieres'”, contó Sarahí.

Posteriormente, Debanhi propuso ir a otra reunión y le pasó la ubicación a Ivonee para que pidiera el taxi por aplicación, que en este caso es el conductor Juan David Cuellar; la segunda fiesta era en San Nicolás de los Garza, donde las chicas aseguraron que el evento ya había terminado, por lo que la joven de 18 años les propuso ir a una tercera celebración, “a unas quintas” y así es como emprendieron un nuevo viaje con el chofer de la aplicación de DiDi.

Te puede interesar: Chihuahua sigue en busca de 527 mujeres desaparecidas

En el tercer punto, las tres chicas se encontraron con que la reunión también ya había concluido y eran cerca de la una de la mañana, por lo que decidieron ir a un cuarto sitio, lugar donde finalmente las dejó el conductor. En este punto, Saraí e Ivonne detallaron que, en el transcurso de la segunda y tercera escala pidieron su contacto al chofer para que más tarde regresara por ellas para llevarlas de vuelta a sus hogares, pues a lo largo de los trayectos, el joven les inspiró confianza.

En ese punto se encontraron a un grupo de seis jóvenes, quienes les indicaron que la fiesta ya había terminado, pero les ofrecieron ir a otra más y, de acuerdo al relato, Debanhi entró al baño y después caminaron un poco y entraron a una última celebración de la noche, cerca de la 1:30 de la mañana.

En esta última reunión, las jóvenes aseguraron que Debanhi convivió con muchas “bolitas” de personas, mientras ellas se quedaron con los jóvenes que conocieron previamente y otros que ya estaban en el lugar, en una mesa.

Ivonne y Sarahí declarando públicamente su versión de los hechos | Foto: Captura de pantalla

“SE PUSO NECIA” AFIRMARON LAS AMIGAS

En relación a las bebidas que habían ingerido, las chicas detallaron que previamente compraron una botella de vodka, misma que tenía Debanhi, y aunque se la trataban de quitar, la volvía a agarrar. A su vez, precisaron que cerca de las 4 de la mañana había unas personas que se la querían llevar porque estaba tomada y argumentaron que “la dejarían en su casa”, sin embargo, ellas no lo permitieron y las personas se retiraron del lugar.

“Ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros”, eso fue lo que les dijo Sarahí, ya que no conocían a esas personas y también para que dejaran a Debanhi, quien inmediatamente corrió al baño de hombres.

“Se mete ahí, no quiere salir, se pone necia diciendo que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos. Después de eso ella sola sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo que tranquila y me empieza a manotear, a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella vuelve correr, a rodear la alberca”, recordó Sarahí.

Varios jóvenes intentaron calmar a Debhani, según cuenta, incluso uno de ellos fue mordido y golpeado por la joven que horas más tarde desaparecía: “Ella estaba muy mal ya. No sabíamos qué hacer, realmente estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así. Yo nunca la había visto así de esa manera”, mencionó Sarahí.

Luego las amigas comentaron que le llamaron al taxista para que regresara por ellas, pues planeaban irse juntas, pero, cuando este llegó, Debanhi no quiso y pidió que la dejaran sola, así que corrió, se subió al vehículo del conductor y azotó la puerta: “Si ella no quería que la ayudáramos, lo mejor era que se fuera”, afirmaron.

De esta manera fue como ambas compartieron que ellas se fueron con uno de los chicos que intentó calmar a Debanhi y se las llevó a Apodaca, sin embargo, en el transcurso, el “taxista de confianza” le mandó mensajes a Ivonne en los que le explicó que Debanhi se bajó del vehículo y les pidió ir por ella porque estaba muy agresiva, incluso les envió la foto que hasta hoy todo mundo conoce, donde se observa parada en la carretera a las 4:26 de la madrugada.

Sarahí demostró las llamadas perdidas que le hizo al padre de Debanhi, quien nunca le respondió | Foto: Captura de pantalla

EL CONDUCTOR LAS MANTUVO AL TANTO DE DEBANHI

Según la versión de las chicas, Juan David Cuellar pidió el número de la madre de Debanhi para comunicarse con ella, luego de que presuntamente se comportara agresiva, sin embargo, las amigas no contaban con su número, solo el de su papá, a quien afirmaron y comprobaron con algunas imágenes de capturas de pantalla, que le marcaron varias veces en la madrugada, pero nunca les contestó.

“Yo estaba desesperada buscando ayuda. Yo recordé que tenía su celular de una vez que fue a dejarla a mi casa y por eso le marqué a su papá”.

Incluso, Saraí dijo que, como no pudieron regresarse, se metieron al perfil de Instagram de Debanhi para buscar a algún familiar: “El taxista dijo que no pudo subir a la fuerza a Debanhi porque lo podrían acusar de secuestro, por lo que se fue del lugar”, dijeron.

En este aspecto, el conductor les pidió que fueran por ella para que “no fuera a hacer alguna loquera”, no obstante, más tarde les dijo que había regresado al lugar donde la dejó, pero que ya no estaba. Por su parte, Sarahí se quedó a dormir en casa de Ivonne y, después de que David les dijo que no la había visto, ya no supieron nada más.

AMIGAS DE DEBANHI RECIBIERON AMENAZAS DE MUERTE

Las jóvenes indicaron que luego de que se diera a conocer el caso de la desaparición de Debanhi, se vieron forzadas a cerrar sus cuentas de redes sociales porque una de las primas de Debanhi publicó un Tweet, en el que difundió sus nombres y sus redes, lo que provocó una serie de amenazas y comentarios en su contra.

“Realmente el hecho de que la gente nos ataque e inclusive nos amenace porque tenemos amenazas de que nos van a matar, que nos van a desaparecer, que nosotras somos las culpables, que somos asesinas y muchos comentarios muy hirientes en nuestras redes sociales, que tuvimos la culpa”, comentó una de las chicas, luego de indicar que no pudieron sumarse a la búsqueda de su amiga cuando iniciaron los operativos, debido a los señalamientos de muerte que, hasta el momento tienen.

Finalmente, las jóvenes dijeron que su reunión con los padres de Debanhi se dio hasta 10 días después de la desaparición de la joven, en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde le dieron a conocer su versión de los hechos; asimismo, dijeron que ellas se encontraban ahí para que todos conocieran la verdad de lo que sucedió y dejarán de involucrarlas en historias falsas inculpándolas por la muerte y desaparición de Debanhi Susana Escobar.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla