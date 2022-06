Sí hay sospechosos en muerte de Debanhi, revela su papá

Mario Escobar, papá de Debanhi afirma que contrario a la Fiscalia estatal, la investigación de la autoridad federal si tiene personas implicadas en la muerte de su hija.

El padre de Debanhi solicitó a la autoridad estatal, al Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, y a la Fiscal Especializada en Feminicidios Griselda Núñez, que renuncien al cargo si no pueden resolver el caso.

Acusó a la Fiscalía de ocultar avances de las indagatorias a más de un mes del hallazgo de su hija, porque pretenden apagar el caso para que la sociedad olvide lo sucedido.

Advirtió que si la Fiscalía de Justicia estatal insiste en que no hay culpables, revelará los nombres de esa carpeta de investigación federal.

"Ellos aseguran que no hay imputados, yo sí tengo sospechosos, pero no puedo decir quiénes son, en su momento lo voy a decir, hay de todo -hombres y mujeres-, para mí no se ha descartado nada, no he cerrado ninguna línea de investigación desde que estuvo en la quinta hasta un mes antes", estableció.

Escobar dice que en una carpeta de investigación alterna realizada por su equipo jurídico y personal del Gobierno Federal sí hay personas que pudieran estar implicadas en la muerte de su hija, mientras la autoridad estatal niega la existencia de sospechosos.

Sin embargo, insiste en que no puede revelar los nombres porque la investigación está en curso, pero advirtió que si no hay avances en las indagatorias oficiales, revelará la identidad de los sospechosos.

En esa carpeta alterna se comprueba que su hija, de 18 años, fue víctima de abuso sexual, asesinada y arrojada en la cisterna del Motel Nueva Castilla.

Esa versión contrasta con la establecida por la Fiscalía Estatal, que asegura que Debanhi habría caído por accidente tras entrar por su propia cuenta al recinto localizado en la Carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, al norte de la zona metropolitana de Monterrey.

Tras 13 días de desaparecida, el pasado 21 de abril, fue localizado el cuerpo de Debanhi, estudiante de Debanhi de 18 años de edad.

Mario Escobar informó que esta misma semana se conocerá la fecha cuando se exhume el cuerpo de la joven para otra necropsia.