[Videos] Alcalde de Zapotlanejo se enfrenta a golpes con sus vecinos

Ciudadanos de Zapotlanejo captaron en video el momento en que el presidente municipal, Héctor Álvarez Contreras se enfrentó a golpes con algunos de sus vecinos durante la Nochebuena, ya que presuntamente quemaban pirotecnia frente a su casa.

En uno de los videos difundidos en redes sociales, se aprecia cuando Álvarez Contreras y familiares están reunidos con los vecinos.

Se escucha que el que graba dice "miren que presidente tan bonito tenemos aquí en Zap...", sin embargo, no concluye la frase, ya que uno de los hijos del primer edil lo golpea.

A través de un comunicado, el munícipe señaló que el incidente fue con Sergio Carrillo, el pasado 25 de diciembre alrededor de la 01:30 de la mañana.

Explicó que, desde temprana hora, tuvieron música de grupo norteño en la calle y, después, mariachi. Todo el tiempo estuvieron quemando pirotecnia en la vía pública y unos barrenos o cohetones que lograron estremecer los vidrios de las casas.

Tras el video donde se ve involucrado el alcalde de Zapotlanejo, el hijo del mandatario aseguró que todo se debió a que pidieron a sus vecinos dejar de tronar pirotecnia, debido a que un familiar, menor de edad que padece autismo, comenzó a tener ataques por esta causa. pic.twitter.com/F6mYj2IQVZ — NotiGDL (@NotiGDL) 26 de diciembre de 2019

El alcalde también detalló que, en tres ocasiones, les mandó decir que se moderaran y siguieran con su fiesta sin molestar a los vecinos y para evitar el uso de la fuerza pública.

Álvarez Contreras, también contó que cuando cenaba con su familia en la cochera de su casa tronaron un cohetón,

"Todos nos asustamos, sobre todos mis nietos que se pusieron a llorar todos ellos y en especial mi Santi, a quien por su condición fue muy difícil controlarlo, tuvieron que medicarlo y suspendimos nuestra convivencia familiar", narró.

"Fue en ese momento en que decidí ir personalmente a pedirle a estas familias que ya le pararan, y cuál fue mi sorpresa que de adentro de la casa salieron más de 20 personas y, de manera agresiva me recibieron, a mi hijo Daniel que me acompañaba, Mariana mi hija, Abner mi yerno, mi esposa y Fernando (empleado) también recibieron fuertes insultos hasta que uno de ellos se me quiso abalanzar a golpearme y entró mi hijo Dany y entre todos lo tiraron al piso y lo empezaron a patear en diferentes partes del cuerpo, incluyendo su cabeza", relató.

PARA QUÉ VEAN EL ESTADO DE JALISCO ES GOBERNADO POR @MovCiudadanoJal LO QUE VERDADERAMENTE SON.



PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO

GOLPEADOR DE MUJERES!!



El presidente municipal de zapotlanejo Jalisco, mpo. de Jalisco,es captado golpeando a una mujer.👇 pic.twitter.com/x0nv0grnwU — Anonymous (@Anonymous196307) 26 de diciembre de 2019

Sobre otro fragmento del video en el que agrede a una mujer, señaló: "esta señora que se ve en la imagen, no me dejaba avanzar para ayudarle a mi hijo, a Abner y al Fer también los estaban agrediendo, en el video se ve claramente que están golpeando fuertemente a una persona en el piso, ese es mi hijo Dany, a quien dejaron muy golpeado de su cuerpo, en especial la cabeza".

Para el alcalde de Zapotlanejo, se trata de un linchamiento en redes y medios, pero asegura que está dispuesto a afrontar cualquier consecuencia, ya que afirma que como padre siempre estará dispuesto a ofrendar mi reputación o su vida si es necesario por la vida de sus hijos.

pic.twitter.com/4WquLdzHJm — Héctor Álvarez (@Hector_Alv_Con) 26 de diciembre de 2019