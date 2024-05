5 lecciones financieras de mamá

Analiza tus gastos.- Mamá siempre gasta sólo en lo necesario. Es importante no crearse necesidades que no se pueden solventar. Es de suma importancia no salirse del presupuesto y nunca gastar más de lo que se gana. Además, es importante realizar compras inteligentemente, cuestionarse si se necesita lo que se quiere comprar y cuánto tiempo te va a ser útil.