¿Hablar de finanzas con los niños?

Explícales qué es el dinero y cómo funciona.- “Tú crees que el dinero se da en los árboles”, decía mi mamá para no darnos para comprar golosinas. Ok, es un buen comienzo, pero debes explicarles que el dinero se gana trabajando o haciendo negocios, que es un recurso limitado y se necesita para adquirir cualquier producto o servicio, y por ende, el niño debe entender que cuando se compra algo, se sacrifica la compra de otra cosa. Este es un concepto básico en la economía, se llama Costo de Oportunidad, y se refiere a que en la vida no se puede tener todo, uno siempre debe escoger entre una cosa u otra, entre hacer esto o hacer lo otro.