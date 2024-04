Políticos enfermos

Un pueblo dividido es un pueblo perdido.

A divided nation is a lost nation,

Maricarmen Ohara, Alegría Hispana Publications.





Más enseña la necesidad que la universidad.- los mejores estudiantes son los que deben trabajar para estudiar. Ejemplos admirables: del salón a la maquiladora, el sinaloense de Concordia, José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador de Baja California (2007-2013). O el ex presidente nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, simultáneamente estudio Administración (Cetys), y Derecho (UABC). Estudiar por la mañana, trabajar, estudiar por la noche. Salvador Zubirán Anchondo, chihuahuense de Cusihuiriachi (1898), médico y rector de la UNAM (1946-48).

Severo Díaz, es el nombre del Servicio Meteorológico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en honor al científico sacerdote jalisciense. Uno de los mejores neurocirujanos del mundo, es el bajacaliforniano Alfredo Quiñones Hinojosa el célebre Dr.Q., ahora en la Clínica Mayo de Miami. Empedernido lector de Kalimán, se fue de mojado a California trabajando por dos dólares la hora; se desvelaba estudiando inglés para superarse; de lo que se burlaban sus compañeros. Ahora el médico cachanilla cuenta: yo he abierto cerebros de japoneses, ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos, y me he dado cuenta de que el cerebro del mexicano, es igual que el de todos”.

La esperanza no llena panza.- En México presidentes y hartos políticos son muy desafinados y con doctorados. Tanto poder, dinero, adulación y maldad, los ha trastornado. La Amnesia, López Obrador en Mexicali 2006, tremendas Suburban del año con leyendas del PRD Primeros los pobres (presumidos y tarugos diría un amigo). En 2017 nos quisieron “vender” la idea de que Manuel Andrés, era algo así como Nelson Mandela, Lech Walesa, Vaclav Havel. Juzgue usted.

Están ejecutando 2-3 candidatos por semana ( lista completa en Semanario Zeta no. 2610); a muchos políticos el stress ha reactivado sus enfermedades: cánceres, psoriasis, etcétera.

México requiere de los políticos, si no están enterados, los políticos –todos- un día estarán enterrados, en algún camposanto o en la urna de algún columbario. Se van a morir, y todos nosotros.

Cuando Dios se le manifestó al hijo del Rey David, ofreciéndole: poder, riquezas, ejércitos, servidores, territorios; Salomón le rogó a Dios que le concediera Sabiduría para gobernar a Israel. Y Dios lo hizo sabio, y concedió uno de los reinos más ricos de la tierra.

El sabio piensa las cosas y el loco las hace.- Afirmaba un pensador francés que “el rostro del demonio en el siglo XX, se manifestó a través de Joseph Stalin y Adolfo Hitler”.

No hay que confundir la erudición con la sabiduría.

Nelson Mandela 30 años preso; en 1994 fue electo Presidente de Sudáfrica, El obispo Desmond Tutu, pidió a los sudafricanos votaran, que no los intimidara la violencia, rezaran, y valientemente participaran en las elecciones, sin caer en provocaciones de violencia. Y llegó a la presidencia Nelson Mandela. El trabajo no es vivir, sino saber vivir. Muchos de nuestros políticos están enfermos, pero de poder. Hay que diagnosticarlos, y recetarlos este 2 de Junio.