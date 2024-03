Claudia y Xóchitl con Obispos

Puede más un burro negando, que santo Tomás probando.

¡Ah qué dichosos!

Adalberto González González





Recorriendo la Sierra Tarahumara, Xochitl Gálvez vió como una Raramuri con sus cinco hijos sacó una bolsa de pinole y la diluyó en agua para dárselas, mientras la mamá le dio un traguito al final. Era toda la comida del día para la familia. Y reflexionó la hidalguense: “Entónces, ¡uta, me sentí cucaracha! ¡¿Qué hemos hecho con este país?!”.

Es más fácil que Xochtl cambie de marido que de equipo de futbol. “Cementera” de corazón, con su familia presenció los juegos del primer campeonato a Primera División del Cruz Azul en 1969.

Claudia tenía 7 años. Mi abuelo paterno llegó a México hacia 1920 exiliado de Lituania, por razones políticas y raciales: judío y comunista. Mis abuelos maternos llegaron a México huyendo de la persecusión nazi. Se salvaron de milagro . Muchos de mis familiares de esa generación fueron exterminados en los campos de concentración. Ambas familias –Sheinbaum y Pardo- decidieron hacer de México su patria.

Mujeres, profesionistas, mamás, abuelas, esposas y políticas. Ante el Arzobispo Rogelio Cabrera de Monterrey, y Presidente de la CEM. “firmaron” el Compromiso por la Paz.

Sheinbaum no comparte “la visión pesimista de los obispos y la Iglesia Católica sobre la realidad mexicana actual”, firmó con reservas.La primer mujer en ingresar al doctorado en ingeniería energética en la UNAM (1990) , replicó por redes (2024) la carta que el 12 de Enero de 2009 por la muerte de mil 400 palestinos, muchos ciudadanos. Salvar al mundo que hoy se llama Gaza. No puedo ni quiero negar mi historia. No coincide con el genocidio palestino por Israel. “Provengo de familia judía y estoy orgullosa de mis abuelos y de mis padres”. Annie Pado su mamá, expulsada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y recibió el Premio Nacional de Ciencias 2022 por la UNAM,

Alcohólico, el padre de Xóchitl Gálvez, cuando le pidió estudiar la secundaria, aquel le dijo que las mujeres sólo sirven para el metate y el petate. Entró a la facultad de ingeniería, la de menor índice de matrícula femenil. Su horario de vida: de 5 de la mañana a 11 de la noche, con $300 pesos de salario como telefonista. Después fue becada con $2,500 pesos por la UNAM; y trabajando en el INEGI, ya ganó $ 50 mil – apunta Scarlett Lindero biógrafa de la hidalguense-. De cuartería en Iztapalapa, se fue a vivir a una casa de asistencia de mujeres en la Colonia Roma,

Gálvez a los 24 años comenzó a compartir su vida con un hombre, porque Xochitl y Rubén Sánchez Manzo nunca pisaron el altar ni firmaron ningún acta de matrimonio.

Estudiaba Ingeniería en Computación (UNAM), y él Ingeniería Química en el Politécnico (IPN). En charla sobre cibernética, Rubén se le acercó para felicitarla y reconocerla. “Él dice que yo le parecí una mujer muy fregona y dijo: “Yo me quiero casar con una mujer así”, y el guey se casó conmigo”.

En la UNAM, Sheinbaum desde el CCH Sur (Pedregal de san Angel), ha sido una inquieta activista que en California, protestará en 1991 en la visita del Presidente Salinas a Stanford. Exigiéndole Comercio justo y democracia ahora. ( Fair Trade and Democracy Now).