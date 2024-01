Madre Buscadora

Expresa Cicerón en La República: “Nunca ha existido un Estado romano,

porque nunca ha sido empresa del pueblo… Y si no hay pueblo, tampoco

habrá empresa del pueblo, sino una multitud cualquiera

que no merece el nombre de pueblo…”

San Agustín, La Ciudad de Dios. XIX,21.





Por Germán Orozco Mora





Cuando el Grupo Interinstitucional de Abogados de Jalisco “cerró” el caso del Crimen contra el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, repleto de estudiantes de Derecho el Auditorio del CREA de Guadalajara, los juristas investigadores a pregunta de un alumno, de por qué si “tenían todos los pelos de la burra en la mano”, las autoridades no hacen nada conforme a justicia y derecho. Les plantearon un reto: Vencer la Impunidad.

No puede gobernarse un Estado sin justicia. Porque donde no hay justicia no puede haber tampoco un derecho. Lo que se hace según derecho se hace con justicia. Pero lo que se hace injustamente es imposible que sea según derecho. Y no podemos llamar derecho ni tenerlo como tal a las injustas determinaciones de los hombres, siendo así que estos mismos hombres sostienen que el derecho dimana de la fuente de la justicia, y desmienten como espuria la afirmación que suelen repetir algunos espíritus torcidos, que es derecho lo que reporta utilidad al más fuerte (San Agustín, La Ciudad de Dios, XIX,21).

Originaria de Los Mochis, Sinaloa, Ceci Patricia Flores ya encontró a uno, pero sigue buscando a otros dos hijos desaparecidos. Como fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, encontró en Guaymas un crematorio clandestino, y en estos días de enero de 2024, dieron con más de treinta fosas con restos humanos.

Mass Grave (Fosas Comunes), le llaman a sitios Memoriales ucranianos o de Europa del Este como Bikyvnya, Babyn Yar, Katyn, Auschwitz- Birkenau, Dachau. Toda una serie de Campos de Exterminio de millones de personas a quienes se les arrebató la vida en el desarrollo de las guerras mundiales, primera y segunda.

El Papa Juan Pablo II, denominaba Cultura de la Muerte a todo esto: Eutanasia, Aborto, Tortura, Secuestros, Narcotráfico, Suicidio, Desapariciones.

Como el de Guaymas ya en el siglo XXI, las organizaciones de derechos humanos, descubrieron ante la presión internacional, el lamentable Crimen de Katyn, donde se culparon los alemanes y los rusos, ustedes fueron culpables, no que tu, no que yo no. Las víctimas: miles de militares de alto rango del ejército polaco, regimientos completos detenidos y ejecutados en fosas comunes ,víctimas de criminales rusos –muchos- y otros más asesinados impunemente por los alemanes. El famoso bosque de Katyn.

En la Colina ucraniana de Babyn Yar: “escondieron” más de cien mil personas cuyo pecado fue ser hebreos. Que en su frenético nacionalismo ruso mandó bombardear en 2022 el autoritario Vladimyr Putin. Sin respeto a ese memorial.

Madre Buscadora, Ceci Flores sostiene que vivimos los mexicanos en un Régimen de Terror cínicamente el Gobierno incluso Desaparece a los desaparecidos. Sólo tiene miedo a morir antes de encontrar a sus hijos; su amor de madre la ha llevado no sólo a buscar respuestas de los jefes de los carteles y del gobierno. En México, ya suman 234 colectivos de búsqueda en todo el país. Un ejemplo de la resistencia civil en un contexto de impunidad y de violencia.

No he encontrado a mis hijos, pero hemos encontrado a miles de personas desaparecidas en fosas clandestinas, expuestas y un sinnúmero de restos calcinados. A diario recibo amenazas de muerte para que abandone las búsquedas de personas desaparecidas y he realizado llamados a los jefes de los cárteles para que nos perdonen la vida y nos dejen buscar en paz”. Expresa la Madre Buscadora, Ceci Patricia.

“Soy un ser humano, a veces desfallezco, me he arrodillado tantas veces en el monte clamando a Dios que me entregue a mis hijos. A veces le reniego y me enojo con Él, pero luego me levanto con tantas fuerzas que ni la lluvia, ni el frío, ni el sol me pueden parar.

Santa María Magdalena que tuvo el privilegio de ser la mujer, primera persona en ver a Cristo Resucitado, le dirá a los apóstoles varones: Se han robado el cuerpo del Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto…” . No descansará hasta encontrarlo, hasta verlo, y compartir la alegría de reencontrarse con el ser amado. Miles de familias, y en especial mamás en todo México, tienen miedo de denunciar, de compartir la desaparición de algún hermano, amigo, o hijo.

“La gente estaba atemorizada. Desde luego, cuando alguien desaparece, nadie se atreve a señalar a ningún cártel. Allí me di cuenta de la magnitud de las desapariciones en Sinaloa, y, con el tiempo, en el resto del país”. Expresa Ceci Flores. Y rechaza tajante que el Gobierno Federal actual Desaparezca a los desaparecidos, y como en la Alemana Nazi o el Comunismo Soviético, conviertan a las víctimas del crimen organizado, en meros números o estadísticas manipuladas irresponsablemente.

“En tales tinieblas de la vida social, un juez con sabiduría ¿se sentará en el tribunal o no se sentará? Se sentará, naturalmente. Se lo impone y le arrastra al desempeño de este cargo la sociedad humana, a la que él tiene como un crimen abandonar. ¡Y, en cambio, no tiene como un crimen el torturar a testigos inocentes en causas ajenas! ¡Ni es un crimen para él castigar a aquellos que en el curso del interrogatorio, vencidos por la violencia de las torturas, y confesando falsamente su culpabilidad, ya eran inocentes cuando fueron torturados!”. (San Agustín, La Ciudad de Dios, XIX,6).