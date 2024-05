Acceso a ahorros del Infonavit, siempre asegurado

Futuro asegurado: las y los trabajadores podrán acceder siempre a sus ahorros del Infonavit, aún en el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el Presidente López Obrador ha puesto en primer lugar a las clases sociales menos favorecidas, como acto de justicia al haber sido abandonados históricamente por los gobiernos neoliberales; tal es el caso de la Reforma a las Pensiones recientemente anunciada el pasado 01 de Mayo de 2024.

Esta Reforma ha sido objeto de polémica, debido a desinformación y calumnia, se han generado falsos comentarios sobre el "robo" del dinero de las Afores. En esta opinión busco dar a conocer la verdad completa: El recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar busca que las personas puedan jubilarse con una pensión digna igual a su último salario.

En el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) siempre hemos sido muy claros: los ahorros depositados en las subcuentas de vivienda son imprescriptibles, ¿Qué quiere decir esto? Que no caducan, no vencen, no cambian de dueño y siempre estarán disponibles para sus dueñas y dueños o a falta de los mismos, de sus beneficiarios.

Por ejemplo, si alguien ganaba 14 mil pesos mensuales y al jubilarse su pensión baja a 10 mil, el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará esos 4 mil pesos faltantes. Esta ley asegura que las y los trabajadores no sufran una drástica disminución en sus ingresos al retirarse, ya que se garantiza una pensión justa y digna para las personas con ingresos menores al salario promedio registrado en 2023 ante el IMSS, es decir, 16 mil 777 pesos mensuales. Esta medida beneficiará a las y los trabajadores que se pensionen bajo el régimen de 1997 del IMSS, y a aquellos del ISSSTE en el régimen de cuentas individuales.

Es importante entender que los recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que incluyen los ahorros en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit, no se utilizarán para invertir en gasto público y sólo se destinarán a temas relacionados con las pensiones. Además, las y los trabajadores, así como sus beneficiarios, podrán solicitar estos recursos en cualquier momento, asegurando el acceso a sus ahorros.

En el Infonavit, les recordaremos oportunamente a las y los jubilados y pensionados, sobre sus ahorros un año antes de cumplir 70 años, es decir, un año antes de que estos ahorros pasen del Infonavit al Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que puedan llevar a cabo el trámite para reclamarlos. En caso de fallecimiento, sus beneficiarios podrán reclamar esos ahorros, que incluirán los rendimientos generados por el paso del tiempo. Aún y que los ahorros se trasladen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, estos ahorros seguirán estando disponibles para ser reclamados.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar se conformará con recursos provenientes de diversas fuentes, incluyendo las operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; las utilidades de las empresas paraestatales SEDENA y SEMAR; el cobro de adeudos de entes públicos con el ISSSTE, SAT e IMSS y las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores.

La administración de estos recursos se llevará a cabo mediante un fideicomiso creado por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México, con un comité técnico integrado por diversas Secretarías Federales e Instituciones de seguridad social, entre ellas el Infonavit.

Este nuevo sistema de pensiones no solo asegura un retiro digno para las y los trabajadores, sino que también refuerza la confianza en que sus ahorros están protegidos y destinados exclusivamente para el bienestar en la última etapa de la vida.





Maestro en Administración. Delegado del Infonavit.

hgomeza@infonavit.org.mx