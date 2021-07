Algunas razones para participar en la Consulta Popular

Sé que los conservadores y beneficiarios de las acciones que hoy se pretenden esclarecer harán todo por desalentar la participación y promover que nadie acuda a votar el 1 de agosto, buscando arrancar el derecho ciudadano que tenemos de opinar e intervenir en la toma de decisiones públicas y sobre todo de obligar a que los tomadores de decisiones pongan en el centro de esas decisiones a las personas y a sus derechos y no a sus intereses o al dinero. Y no, no les podemos permitir que se salgan con la suya.