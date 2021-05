La gobernanza humanista se distingue por tener planes de desarrollo bien cimentados, una visión a largo plazo, pero sobre todo por ver a las personas como sujetos de derechos en los que se cubren sus necesidades básicas.

En el contexto económico local actual, los gobiernos municipales tienen un papel fundamental para generar bienestar a la gente que a diario sale a ganarse la vida. No solamente son los encargados de dar acceso a los servicios básicos, son quienes están más cerca de las familias y saben lo que les duele al ser la autoridad más cercana.

Por mucho tiempo he caminado las calles de esta ciudad y las comunidades rurales de este gran municipio, eso me ha permitido a lo largo de los años generar estrategias que han llevado desarrollo a donde no había.

Acciones tan básicas como pavimentar las calles en las colonias no sólo genera desarrollo y una más alta plusvalía de las casas de las familias, también dignifica la vida de niñas, niños, sus padres y madres.

Cuando fui presidente municipal en la administración 2010-2013, pavimentamos con concreto hidráulico 920 mil metros cuadrados, cifra récord hasta hoy, después en la administración del ingeniero Javier Garfio se pavimentaron 740 mil metros cuadrados y las últimas dos administraciones encabezadas por el PAN, no suman ni los 500 mil metros cuadrados, es decir, nosotros en sólo tres años hicimos el doble de lo que ellos han hecho en cinco, todo esto obra en las cuentas públicas auditadas.

Esta baja actividad en la obra pública trajo ya consecuencias graves al desarrollo de nuestro municipio, será difícil levantarse después de cinco años de inactividad en obras de dignificación social, pero ya tenemos un plan y estamos seguros que lo vamos a lograr.

Hace unos días presenté nuestro plan de gobierno para los próximos tres años, y en el segundo rubro, “Chihuahua Moderna y Eficiente”, estamos proponiendo superar nuestro propio récord de pavimentación, pavimentando 1 millón de metros cuadrados en las colonias más necesitadas.

Quiero hacer obra pública con sentido social y humanista con objetivos de bienestar bien definidos, soluciones viales concretas, infraestructura moderna que genere desarrollo económico en la ciudad y estoy convencido de impulsar una gobernanza humanista donde los beneficiados principales sean quienes día a día salen a ganarse la vida por lo que además construiremos puentes vehiculares en la Guillermo Prieto Luján, Los Arcos, vialidad Los Nogales, periférico R. Almada, La Cantera, avenida Vallarta y Nueva España, para que la gente que a diario sale a ganarse la vida, llegue más pronto a su casa.

Sé que es posible porque ya lo hice y llevamos desarrollo a muchas colonias invirtiendo el 24% del presupuesto municipal en obra pública, cuando la actual administración sólo está destinando el 13% de millones de presupuesto al desarrollo de la ciudad y se está enfocando en gastos millonarios en publicidad.

Quienes sostienen a este municipio son las personas y es por ellas que estamos dando la batalla.