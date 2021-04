El espectador | Ebrard no se vacunó con los chinos

Debemos estar tranquilos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, no encontró señales de que él o sus subordinados, ni personajes importantes del Gobierno, hayan recibido vacunas chinas en secreto, tal como sucedió en Perú.

El escándalo en el sur estalló en febrero. El diario La República accedió a la lista íntegra de 487 personas que recibieron la vacuna Sinopharm. Se trató de funcionarios, sus familias, y empresarios, que fueron vacunados antes del proceso de inoculación oficial, como recuerdan los medios de la región. Las justificaciones son muchas, también la indignación.

“La información fue remitida esta noche por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Procurador General del Estado, a la Contraloría General de la República, el Congreso de la República y el Ministerio Público, para que actúen en el marco de sus competencias”, informó el periódico peruano el pasado 16 de febrero. “La lista contiene mayoritariamente los nombres del personal que participa en el estudio. También hay nombres del Ministerio de Salud y consultores. Algunos están clasificados como personal de Relaciones Exteriores y, finalmente, llama la atención los nombres consignados como invitados y entorno cercano”.

Dirán que somos inocentes, pero solicitamos copia de la lista de los empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de los funcionarios públicos de otras dependencias y hasta de Presidencia que recibieron la vacuna de Sinopharm, desarrollada por China National Biotech Group, entre julio del 2020 y el 15 de febrero del 2021. Se solicitó nombre, edad y fecha de inmunización. Esta fue la respuesta:

“Se hace de su conocimiento que la misma fue turnada para su atención a las Oficinas del C. Secretario (OF. CANCILLER) y a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos (SSAMDH), atendiendo lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). Dichas unidades administrativas, manifestaron que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos, no/no localizaron la información requerida, en virtud de que no se cuenta con registro o documento respecto al tema de su interés”.





HANK RHON SE ADELANTA

Este lunes, el candidato de Encuentro Solidario para la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon, se reunirá con representantes de más de 100 organizaciones de mujeres para recoger propuestas en materia de género y firmar diversos compromisos que llevaría a cabo en caso de ganar la contienda. Además, nos comentan que el también empresario presentará ante la autoridad electoral su 3 de 3 contra la violencia en donde declara no haber recibido condenas o sanciones por delitos sexuales, violencia doméstica ni como deudor alimentario. Una especie de vacuna contra los escándalos que le pueden ventilar en cualquier momento.