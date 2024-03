El Espectador / Leonardo Cornejo, el nexo de Odebrecht que perdonó AMLO

Por Hiroshi Takahashi

Leonardo Cornejo Serrano se perdió entre puestos durante esta administración, lo único que se recuerda de los últimos años es que estaba cerca de la que era secretaria de Energía, Rocío Nahle, resolviendo problemas. Pero llama la atención que, a pesar de que era un personaje importante en los sexenios pasados, muy involucrado con lo que pasaba en Pemex, alguien lo protegió muy bien.

Recordemos que era el encargado del plan de Refinación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero antes adjudicó directamente un contrato por 165 millones de dólares a la Constructora Norberto Odebrecht (CNO) por considerarlo idóneo, así como evitaba pérdidas y cualquier costo adicional en una de las obras clave de la Refinería de Tula, Hidalgo. “El procedimiento de Licitación Pública, como el procedimiento de excepción por invitación restringida a cuando menos tres personas, no resultan ser tan idóneos para la adjudicación de los trabajos objeto de la contratación”, escribe Cornejo Serrano en el documento: Justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública. Esos documentos están en Palacio Nacional desde hace años, pero han sido ignorados.

En el texto de cuatro cuartillas, cuya copia sin censurar está en poder de El Sol de México, explica que si se permite la competencia se retrasaría el acondicionamiento de sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo. “Ya que no se permitirían iniciar con las actividades de conformación de plataformas, retrasando la conclusión y puesta en operación del proyecto y generando con ello pérdidas por la producción mensual de diésel y gasolina”, expone la Justificación, que forma parte del contrato suscrito el 3 de noviembre de 2015.

El entonces directivo de Pemex dice que optar por el procedimiento de contratación mediante una adjudicación directa permite cumplir con las fechas claves establecidas en el Programa de Ejecución General del proyecto y proceder a los trabajos de construcción para la conformación de las plantas nuevas. Una adjudicación directa privilegia la generación de valor y evita pérdidas y costos adicionales, agrega la Justificación también firmada por José Aaron Marrufo Ruiz, gerente de Proyectos 2 de Pemex Transformación Industrial.

Desde hace un par de años, hay 14 funcionarios y ex empleados de Pemex que firmaron contratos millonarios con la constructora brasileña Odebrecht y están en la mira de las autoridades mexicanas por el escándalo de corrupción internacional desatado por la compañía brasileña. Pero nadie los ha tocado, la impunidad fue lo que dominó durante el sexenio pasado, y también durante este, que supuestamente era de cambio.

Entre ellos está Leonardo Cornejo Serrano, quien continúo trabajando en la subdirección de Proyectos de Pemex Transformación Industrial, una área prioritaria para el gobierno de López Obrador por ser la encargada de la construcción de la refinería de Dos Bocas y de las rehabilitaciones del Sistema Nacional de Refinación.

El 7 de diciembre de 2018, Cornejo Serrano fue uno de los invitados especiales a la reunión del Consejo de Administración, donde se autorizó la construcción del proyecto para el desarrollo de una Refinería en Dos Bocas, en Paraíso Tabasco. Durante su contrucción, estuvo al frente de todo el proceso. En las sombras, protegiendo a Nahle y a su equipo cerxcano.

El gobierno de López Obrador dijo que iba a invertir unos ocho mil millones de dólares en la construcción de la refinería de Dos Bocas, la cual procesaría 340 mil barriles de crudo al día. Esta refinería alcanzará una producción equivalente a casi 30 por ciento de las gasolinas que actualmente se importan de Estados Unidos, Puerto Rico, China y Corea del Sur, dijo el mandatario al inicio de su gobierno.

Hoy nada de eso se ha cumplido. No fueron ocho mil millones de dólares. Todavía no produce nada. Nahle ya anda queriendo gobernar Veracruz. El Presidente ya se va y hace como que no dijo nada, y Cornejo finge demencia antes de huir del país u ocultarse en algún pueblo a disfrutar de su jubilación, claro, con la promesa de no ser perseguido. El tema Odebrecht, por cierto, se cuenta como si fuera una historia lejana que aquí no ensució a nadie.