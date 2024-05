En 2016 sólo votó el 41% de los chihuahuenses

Es común escuchar quejas de ciudadanos que no están conformes con sus gobernantes, en muchos casos son personas que decidieron no salir a votar el día de la elección, pero qué incongruencia, ¿no?, exigir resultados o inconformarse, cuando la decisión fue no participar.

Esto viene a colación por la elección que está en puerta, que es considerada como el proceso electoral más grande la historia de México, en la que cerca de 95 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes para diversos cargos como gubernaturas, alcaldías, senadurías, diputaciones y la Presidencia de la República.

De acuerdo a previsiones de expertos en materia electoral, se espera que en México participe arriba del 65 % del listado nominal, que es de más de 98 millones de mexicanos. En el caso del estado de Chihuahua, se prevé una votación cercana al 70%, de un listado nominal de más de 3 millones de votantes, cifra alta, pero que no es imposible de lograr, sobre todo porque el sector empresarial local y las instituciones como el INE y el IEE, han implementado campañas innovadoras como #MeVeo, #ParticipoVotoExijo y “El pulgar cívico”, entre otros.

Pero analicemos un poco la participación en las últimas tres votaciones federales: en el 2006, de 71 millones 374 mil 373 de mexicanos con posibilidad de votar, solo participó el 58.5% de la lista nominal, absteniéndose 29.6 millones de electores.

En el año 2012, de 79 millones 454 mil 802 personas, votó el 63.1%, y 29.3 millones de votantes no salieron a ejercer su derecho. Y en el 2018, de 89 millones 332 mil 031 mexicanos, participó el 63.04%, con 32.7 millones de electores que decidieron no emitir su sufragio.

Las cifras ahí están, pero tengamos algo claro, nada nos garantiza que esos porcentajes de votación se igualen o se superen, ya que la polarización a la que ha estado sometido el país desde el inicio del actual sexenio, ha generado un marcado desinterés.





Por otra parte, si hablamos de la intención del voto para la elección federal 2024, de acuerdo con información de Grupo Estrategia Política, el 88% de los adultos, mayores de 66 años, ya tienen bien definido por quién votarán; en contraparte, sólo el 41% de los votantes, de entre 18 a 25 años, ya eligió por quién votará el próximo 2 de junio.

Algo que nos alarma, y que tiene que ver con la participación electoral en el estado de Chihuahua, tiene que ver con la baja concurrencia de votantes en algunas elecciones, por ejemplo, en el proceso 2016, cuando Javier Corral Jurado ganó la gubernatura con un porcentaje de votación menor al 41.1% del listado nominal, cifras que de ninguna manera legitiman a una persona como representante de las mayorías y que hablan de un desencanto social que, sin duda, afecta a nuestra sociedad.

Sí, tenemos un panorama complicado para el siguiente sexenio, pues en materia económica, por ejemplo, se prevé que en 2025 haya una desaceleración importante aunada a la disminución del gasto público en un 9.9%.

Por ello, quienes integramos el CCE, que hemos sido empáticos, cuidando y protegiendo a nuestras instituciones democráticas como el INE, y que somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas, te invitamos a ti, chihuahuense, a que alientes a familiares, amigos y conocidos para que vayan a votar el día de la elección, de manera libre e informada.





Lic. en Administración de Empresas, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial