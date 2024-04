¡La marea imparable de la Dra. Claudia Sheinbaum hacia la presidencia!

En un país como México, y Chihuahua como estado, ambos marcados por la incertidumbre y la desconfianza hacia la clase política tradicional, emerge una figura que ha sabido conquistar el corazón y la confianza del pueblo: la Dra. Claudia Sheinbaum. Con cada paso firme y cada acción contundente, la Dra. ha demostrado ser la líder que necesitamos en estos tiempos de transformación y cambio.

A medida que nos acercamos a las elecciones federales, las encuestas no dejan lugar a dudas: La Dra. lidera con un margen imponente, manteniéndose al frente de las preferencias con un asombroso 60%. Sí, has leído bien, 60%, lo que significa que está 28 puntos porcentuales por encima de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien apenas alcanza el 32%. Esto no es sólo una ventaja, es una brecha monumental que refleja el respaldo abrumador que la ciudadanía le otorga a la Dra.

Y no es para menos. Por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos la oportunidad de elegir a una presidenta que romperá esquemas y abrirá el camino para una nueva era de igualdad y progreso. La Dra. Claudia Sheinbaum representa el cambio real, la voz de aquellos que han sido ignorados durante demasiado tiempo.

Además, el respaldo del presidente López Obrador y la propia Dra. Sheinbaum garantiza el segundo piso de la Cuarta Transformación, con ella en la presidencia consolidaremos los avances logrados hasta ahora. Los altos índices de aprobación de ambos líderes son un reflejo del compromiso y la dedicación con los que han trabajado por el bienestar del pueblo mexicano.

Sin embargo, no podemos permitirnos bajar la guardia ni un solo momento. Las fuerzas conservadoras y retrógradas seguirán intentando detener el avance de la verdadera transformación. Es responsabilidad de cada uno de nosotros salir a votar en masa el día de las elecciones y asegurar que Claudia Sheinbaum sea quien guíe a México hacia un futuro más justo y próspero para todos.





Ya para finalizar este editorial quiero decir que la marea imparable de la Dra. Claudia Sheinbaum hacia la presidencia es una realidad innegable. Su liderazgo, su visión y su compromiso con el pueblo mexicano y chihuahuense la convierten en la opción indiscutible para dirigir los destinos de nuestra nación. Es hora de hacer historia y llevar a México por el camino del verdadero cambio.