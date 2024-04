Nombres, nombres y... nombres / Todo en contra del arreglo Aeroméxico-Delta, Biden rechaza alianzas y aviación viacrucis con AMLO

Con la política pública implementada por Andrés Manuel López Obrador hay rubros que rivalizan respecto a su afectación. Uno que puede levantar la mano sin problema es la aviación, mermado de inicio con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y el viacrucis que ha representado el AICM de José Ramón Rivera.

Pese a que desde Presidencia y con el soporte del SICT de Jorge Nuño se ha hecho hasta lo imposible para privilegiar al AIFA, el mercado no se equivoca. Esa terminal no va a caminar porque no hay vías de comunicación y llegar es costoso.

Para la aviación un galimatías, máxime que la demanda se ha mantenido firme y que aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús de Roberto Alcántara han tenido que dejar en tierra muchos aviones por el problema con los motores de Pratt & Whitney.

Desde que se supo del asunto, las acciones de la aviación han perdido terreno, máxime el alto costo de la turbosina. Curiosamente pese a que el número de pasajeros transportados ha bajado, la rentabilidad no se ha visto dañada.

Volaris de Enrique Beltranena que acaba de reportar es un buen ejemplo. De una flota de 134 aviones, 33 están en tierra. Pese a ello logró una utilidad neta de 33 mdd y rompió la racha de números rojos, gracias al aumento de las tarifas, congruente con la demanda y menos asientos.

Pero además está el tema de la alianza Delta de Ed Bastian con Aeroméxico que está en el garlito. Muchas rutas bajo ese convenio se verán comprometidas lo que lastimará más la conectividad y las tarifas.

El Departamento de Transporte de EU (DOT) acusa a México de violar el acuerdo bilateral de aviación, tras de que se restringió la carga en el AICM para favorecer al AIFA.

El DOT argumenta que hay carga que viene en la panza de los vuelos comerciales, aunque en la óptica del gobierno de México, ello no cuenta y no se discrimina a nadie. Cuestión matices y de los abogados que serán los ganones.

Pero en la aviación se conoce que el gobierno de Joe Biden no está a favor de esas alianzas porque se estima inhiben la competencia. Muchas ya han fracasado y no se cree que la de Aeroméxico de Andrés Conesa con Delta tenga otro derrotero.

Obviamente el DOT quiere tener una resolución en octubre, ya que se termina el actual gobierno, pero en esos temas no hay palabra de honor.

Como quiera dicha alianza se ve cuesta arriba, dada la política de AMLO de apoyar indiscriminadamente al AIFA. Todo tiene un costo.

Mexicana, otro barril sin fondo y 20, 871 mdp se duplicarán

De ejecutarse el plan de negocios al 2028 que trae en la mira Sedena de Luis Cresencio Sandoval para que Mexicana pueda operar con 20 aviones, digamos que se fraguará otro barril sin fondo para el erario, dada las exigencias de efectivo que tiene la aviación y más con la volatilidad que viven los mercados y el alza de la turbosina que ya es el 40% del costo. Los 20,871 mdp (1,250 mdd) sólo para aviones y equipo de tierra que se plantean, se van a duplicar en el tiempo. Aeroméxico en el pasado fue una pésima experiencia y en Argentina, Javier Milei ya abrió los cielos ante la onerosa operación de Aerolíneas Argentinas. Uff!

Orbia 1° paso en Georgia con Synensqo para baterías eléctricas

El fin de semana Orbia, antes Mexichem de Juan Pablo del Valle dio nota en EU al iniciar la edificación de su planta de fluoruro de polivinilideno (PVDF), que se usará para fabricar baterías eléctricas, en alianza con la belga Syensqo en Augusta Georgia. Vendrá otra Luisiana con una inversión de 850 mdd. El propio Del Valle calificó el suceso de un “hito”, en tanto que Ilham Kadri mandamás de Syensqo se refirió a un paso más en la llegada de los autos eléctricos. Ambas factorías estarán en operación en 2026.