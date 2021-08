Continúa venta de boletos para concierto de Nodal

Pese a que el concierto de Christian Nodal en la capital no ha sido autorizado por las autoridades municipales, la página oficial de venta de entradas, Don Boleton, continúa tramitando los accesos para ExpoChihuahua con fecha del 28 de agosto.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A finales del mes de julio, el cantante de música regional mexicana dio a conocer que iniciaría su tour 2021 a lo largo del país, incluyendo la capital de la entidad. Sin embargo, las autoridades del Ayuntamiento indicaron que si bien, se tramitaron los permisos correspondientes, aún no se han autorizado.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Mientras las redes sociales del cantante continúan sin esclarecer la situación del concierto en la ciudad, la página Don Boleton, conocida por ser una de las plataformas más utilizadas para compra de accesos a eventos masivos, cuenta con la habilitación para adquirir las entradas.

De acuerdo con la página, al día de hoy se han vendido alrededor del 80% de los espacios que se promocionaron, los cuales, van desde los 800 pesos hasta los 3 mil 500 por persona. De acuerdo con el aviso de privacidad de la empresa, el dinero puede ser reembolsado en caso de cancelación.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Únicamente el usuario calificara para un reembolso en caso de cancelación de evento o cambio de fecha, independientemente del método de entrega elegido. Es necesario recalcar que en la circunstancia de que el usuario y/o cliente no pueda asistir al evento por cualquier motivo, no se le realizara la devolución de su compra, haya impreso o no los boletos.

En caso que un evento o función sea cancelado o pospuesto, Don Boleton realizara el reembolso total de la compra al cliente registrado. El cliente debe contar con la misma cuenta bancaria que utilizo para su compra para la realización de su devolución y únicamente nos atenderemos con el titular de la cuenta al momento de efectuar dicha cancelación

El anuncio de cualquier cambio o cancelación de evento también será publicado en las redes sociales de Don Boleton. Si el cliente califica para un reembolso, la empresa enviara un correo electrónico al comprador web donde informara lo ocurrido además de instrucciones.

Cabe destacar que el evento fue anunciado para realizarse en las instalaciones de Expo Chihuahua, sin embargo, el exterior y el interior de las instalaciones carece de anuncios impresos promocionando el concierto, método publicitario que es usualmente utilizado.