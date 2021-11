Eduardo Pérez promociona su música y prepara álbum con La Adictiva

La búsqueda de un sueño, aunado al talento y a las ganas de conseguir destacar algo en la vida son los motores que mueven y definen al cantante Eduardo Pérez, joven chihuahuense que ha captado la atención de miles de seguidores con su música así lo demuestran sus redes sociales quien en Facebook cuenta con 244 mil, en Instagram 15 mil y en su canal de YouTube, cada uno de sus videos tienen miles de vistas, en su faceta de compositor próximamente Banda La Adictiva le grabará el tema “¿Adivina quién?”.

Eduardo Enrique Pérez Olivas cuenta con apenas 21 años, hijo único de Lety y José Juan, y habló sobre su familia: “Mis papás siempre han trabajado para que nada falte en la casa y me han apoyado a seguir mis sueños, por eso estoy orgulloso siempre de ellos. Estoy feliz de haber nacido en una familia donde siempre me enseñaron la humildad y la empatía, por ello siempre he trabajado por mí y para los demás. La música es mi pasión, desde chiquito me gustó este arte y creció ese sueño de ser cantante; algo me decía que eso quería lograr, aunque al principio nadie estuvo muy de acuerdo con ello, al paso del tiempo supieron y aceptaron que era lo mío y desde entonces el apoyo siempre ha estado ahí”.

Continuó: “Los sueños se alcanzan con trabajo y entrega, por eso, de niño fui muy vago, hasta rebelde, pero pues cuando va uno creciendo se da cuenta de las cosas, soy compositor, me gusta siempre estar pensando en música y qué más puedo hacer para salir adelante, siempre he sido una persona soñadora con metas muy altas, me gusta hacer lo posible lo imposible”.

Foto: Cortesía | Alex Olace

Aunque el camino es largo y apenas inicia, Eduardo ya piensa en grande, “mi mayor anhelo en la vida es tener un concierto lleno y que la gente cante mis canciones, me encanta entregarme a la gente cuando estoy en un escenario y hacerlos sentir”.

El próximo año, 2022, viene para Eduardo Pérez la prueba de fuego, lleno de proyectos y retos a vencer ya que aparte de arrancar profesionalmente y a otros niveles, su música como cantante y compositor también tomará otros vuelos, en busca de hacer realidad sus sueños.

FRASE:

“Mi familia es mi motor, también tengo miedos, uno de ellos es que mis papás no me vean triunfar como yo quiero hacerlo, por eso trabajo siempre por ser mejor”.