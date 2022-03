El ciclista uruguayo Tabaré Alonso agradece a Chihuahua por su hospitalidad

El ciclista uruguayo Tabaré Alonso dio una rueda de prensa en la Presidencia Municipal para agradecer la hospitalidad con la que ha sido recibido en Chihuahua capital en la cual estuvieron presentes el ingeniero Pedro Rodríguez, subdirector de Turismo en DDEYT; el ingeniero Juan José Abdo Fierro, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; José Acosta, representante en Chihuahua y la fotógrafa de Meoqui, Fernanda Lem.

“Me hacen sentir especial porque sólo vengo con una bicicleta, nada espectacular, no soy cantante, sólo soy un ciclista común y corriente que está cumpliendo su sueño, gracias por hacerme sentir especial y no sentirme solo, agradezco a los medios de comunicación esa insistencia, algo que he aprendido aquí en Chihuahua es que la gente insiste, por ejemplo el chico aquí de El Heraldo, el compañero me estuvo atomizando casi, que me escribe todos los días y cuando llegamos se puso a correr, así que muchas gracias porque eso me ayuda a en mi proyecto”, informó.

“Salí de Uruguay en el 2016 emprendiendo esta travesía, la meta es llegar hasta Alaska, no es una carrera, no es un Récord Guinness, es simplemente ir puebleando, recorriendo y documentando, en este caso Chihuahua, ¿Qué nos llevamos de Chihuahua, qué vamos a mostrar de esta ciudad? lo comento porque mi idea es llevarme algo de aquí, agradezco a la gente de Turismo, a la Policía Municipal que nos abrieron camino.

“Por otra parte, estuve trabajando 10 años como ingeniero en Sistemas, pero cada vez que crecía profesionalmente me alejaba de lo que quería ser, sin embargo, hoy he visitado 15 países, parecía algo imposible y lejano, pero era un sueño que anhelaba y me estoy llevando la experiencia de recorrer los rincones de América; cuando entramos a Chihuahua por la Zona del Silencio documentamos el paso, y gracias a ello hay gente que consiguió trabajo en los ranchos que están en esa zona por la historia que contamos y subimos a las redes.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

Descubrí una parte de Chihuahua que no sale en la tele o en internet, esa magia que está escondida en los pueblos donde nos recibían, como en San Lucas, un niño de 4 años nos esperaba a la entrada en su bicicleta y nos dijo: “Yo los llevaré a recorrer mi pueblito”, y dije wow, esto es Chihuahua y nunca me imaginé recorrer el Centro de la capital a las 3 o 4 de la mañana y resulta que no pasa nada, ya que estaba con el miedo de que nos fueran a robar, aparte de que no había policías, pero todo resultó bien estuvimos filmando ya que nadie me patrocina y yo me sostengo de la venta del libro “Uruguay-Alaska. Un viaje por América en bicicleta”.

“Estamos preparando un pequeño documental de esta bella ciudad que pronto subiré a mis redes sociales junto con Fernanda Lem, para decirle a todo el mundo y América qué se siente y qué es Chihuahua, también documentaré toda mi travesía cuando llegue a mi destino: Alaska. Y mi mayor reto no ha sido quedarme sin dinero, estar enfermo, enfrentarme a malos momentos, perderme en una selva, deshidratarme o que me robaran la bicicleta, el mayor reto fue tomar la decisión, enfrentarme a mis padres, mis amigos y decirles me voy, ir en contra todos por un sueño”, finalizó Tabaré Alonso

“Chihuahua no sólo me cuida, no estamos solos, cuida a todos, a donde vayamos la gente nos recibe sin importar quién seas y de dónde seas, es leal y es tranquilo. ARRIBA CHIHUAHUA”