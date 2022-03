Llega a Chihuahua el ciclista uruguayo Tabaré Alonso

Hoy llegó a la Puerta de Chihuahua el ciclista uruguayo Tabaré Alonso lugar donde lo estaban esperado decenas de seguidores quienes no dejaron pasar la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo junto a este joven deportista, y quienes lo acompañarán en caravana hacia el Centro de la ciudad hasta la Plaza de Armas.

Te puede interesar: Las Dunas de Samalayuca, mar de arena que Ciudad Juárez puede presumir al mundo

El ciclista conforme pasan los días va cristalizando su sueño de llegar hasta Alaska, informó a este medio de comunicación que permanecerá unos tres días para documentar su viaje y paso por esta capital como lo ha hecho en su travesía por diferentes países y ciudades, información que sube a su página de Facebook y relata sus experiencias que vive en cada uno de los lugares y habla de la belleza que tiene cada lugar, indica que después partirá rumbo a Sonora, Baja California, Tijuana, Los Ángeles, Las Vegas.









Alonso salió un 20 de marzo del 2016 de José Enrique Rodó, Soriano, Uruguay en su bicicleta, unidad de transporte con la que ha atravesado naciones como: Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y quien este día los chihuahuenses lo reciben con aplausos, porras y palabras de aliento y admiración para que siga su camino, dejando el nombre de Uruguay en alto gracias a su propósito de llegar al último país de América del Norte.

Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Tabaré dio a conocer que ha hecho muchos amigos en Chihuahua y da las gracias por este recibimiento, informando que cada país que ha visitado le ha parecido maravilloso y tiene lo suyo respectivamente en referencia a la gastronomía y paisajes que ha disfrutado, por otra parte, indica que la pandemia lo agarró en Puebla, “pensaba regresarme, ya tenía mi boleto, pero cerraron los aeropuertos, entonces aproveché el tiempo para sacar un libro que se titula “Uruguay-Alaska. Un viaje por América en bicicleta” y el cual está a la venta y con el cual obtengo algunos ingresos, ya que no hay ningún patrocinador que costee esta travesía”, indicó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, sobre los planes que tenía al llegar a su punto final, dijo: “Es muy pronto hablar de ello, ya que las cosas pueden cambiar”, sobre su salud física comunicó que no ha tenido ningún problema grave, “sólo una bacteria de la cual me recuperé, pero ningún otro problema que me detenga hasta el momento, de las rodillas todo bien, ya que descanso”, por otra parte se le cuestionó si existía un romance con la fotógrafa Fernanda Lem, quien se le unió en Meoqui, quien dijo: “Eso pregúntaselo a ella”, a lo cual la joven respondió: “Nos estamos conociendo -dijo entre risas nerviosas-, hay una conexión muy bonita, tenemos muchas cosas en común, estamos aprendiendo hacer equipo y pueden ver en las redes sociales lo que estamos subiendo”.