Recibe Meoqui a ciclista uruguayo y a ultramaratonista mexicano

MEOQUI.- Esta semana, dos destacados personajes coincidieron en el municipio de Meoqui en su recorrido por la república mexicana: Tabaré Alonso, el ciclista uruguayo que realiza una travesía desde Sudamérica hasta Alaska, y el ultramaratonista, Daniel Almanza, quien en ruta opuesta viene de Baja California en dirección al estado de Quintana Roo.

Minutos antes de las 14:00 horas, el corredor regiomontano arribó al boulevard Eduardo Nájera escoltado por elementos de la Guardia Nacional y funcionarios del gobierno municipal, a quienes acompañaba Tabaré Alonso.

Junto al vado del río San Pedro, la presidente municipal Myriam Soto Ornelas recibió a ambos personajes, cuyos recorridos coincidieron este viernes en Meoqui, pero mientras que Tabaré se dirige hacia Alaska, en el extremo norte del continente, Almanza lo hace en dirección opuesta, rumbo a Cancún, Quintana Roo, en el sureste de México.

“Yo admiro a Daniel porque él no puede parar ¿no? Él tiene que hacerlo llueva, si le duele, lo que sea, tiene que hacerlo. Y yo me siento como qué fácil que es esto para mí, porque digo: me voy a quedar aquí dos días, hoy vamos a grabar y tomar fotos, y puedes parar. Tú no paras, wow”, expresó el uruguayo dirigiéndose al maratonista.

Daniel Almanza, quien se fijó la meta de llegar en cien días a su destino, igualmente expresó su admiración hacia el ciclista, quien desde hace seis años dejó su país para recorrer la mayor parte del continente americano.

El regiomontano mencionó que su objetivo es conocer 22 estados de la república, en los cuales promoverá los sitios turísticos, señalando que otra de sus metas es llevar el mensaje de que “México es muy fregón”.

Por su parte, la alcaldesa Myriam Soto externó que es un honor recibir en su municipio a dos personajes distinguidos.

“A nosotros nos llena de mucho orgullo, que la gente de Meoqui esté emocionada, esté contenta, esté con los personajes que nos visitan. Y como lo decía ahorita: son personas que nos ayudan también a inspirar a los niños, a los jóvenes, a nosotros también como adultos, aquellos sueños que o los dejamos a un lado o estamos en proceso también de lograrlo”, externó.

Finalmente, la presidente municipal entregó reconocimientos a Tabaré Alonso y a Daniel Almanza, con quienes las personas presentes se tomaron la foto del recuerdo.