¡Felicidades! El Heraldo de Chihuahua celebra con los voceadores su día

Como cada año, El Heraldo de Chihuahua celebra a sus voceadores a quienes festeja este día con una comida y regalos en el salón STIC, en el evento estuvo presente el jefe del Departamento de Recursos Humanos, Carlos Martínez, quien agradeció a los colaboradores su asistencia ya que el convivio en su honor, de igual manera, a nombre directora regional, Martha G. Nicholson; y del gerente, Alfredo de la Torre, dio las gracias por el trabajo y dedicación que realizan todos los días para ser posible que El Heraldo impreso llegue a los diferentes puntos de la ciudad.

A través de la historia de este medio de comunicación, que este año serán ya 96 años de llevar la noticia a los hogares de los chihuahuenses, los voceadores son el último eslabón de esta cadena sólida quienes hacen posible que la nota impresa llegue a las manos de cada uno de los lectores fieles de El Heraldo de Chihuahua y estén al día del acontecer tanto local, estatal, nacional e internacional.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Una de las voceadoras, Leticia Hernández, comentó que ya tiene más de 20 años laborando para la empresa El Heraldo de Chihuahua, y su jornada de trabajo inicia desde las 6 de la mañana en los tianguis de la ciudad, donde ofrece el ejemplar a los habitantes, indicando, que ya tiene clientes asiduos que la esperan con dinero en mano para comprar el periódico.

“Con esta fiesta siento muy bonito porque nos sentimos valorados, es una gran satisfacción que nos tomen en cuenta cada año, así como en las celebraciones decembrinas, siempre nos tienen en mente y eso es algo que agradezco a El Heraldo de Chihuahua, por lo cual les digo a mis compañeros que le echen ganas, y sigan adelante, ya que tenemos trabajo”, dio a conocer Leticia Hernández.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, Loreno Yáñez, de 40 años, opinó: “Desde mi niñez he laborado para esta importante empresa, en cada uno de los convivios que nos realizan los directivos, he estado presente, y yo ya no puedo trabajar en otro lado, ya me impuse a vender el periódico y me siento contento como voceador”.

Asimismo, Manuel Muñoz, distribuidor de El Heraldo de Chihuahua, declaró: “Es una fiesta muy merecida para el voceador, ya que todas estas personas han trabajado mucho, se lo merecen ya que sin importar el clima que se encuentre en ese momento que andan laborando, ya sea con mucho calor, frío, este lloviendo, nevando, ellos están al pie del cañón, mientras el periódico salga ellos se encargan de que el impreso llegue a todos los puntos de la ciudad.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Tengo 43 años con esta compañía nacional, y les quiero decir a mis compañeros que disfruten su convivio, que se la pasen lo mejor que se pueda, hay personas que traen este trabajo en la sangre, ya vienen de generación en generación, sus abuelos fueron parte de esta empresa, sus padres y ahora ellos, siendo un eslabón significativo y valorado por El Heraldo”.

Cabe destacar que después se disfrutó de un platillo especial para la ocasión, así como música en vivo, donde algunas de ellas aprovecharon la pista y sacaron sus mejores pasos de baile, de igual manera, varios de los colaboradores tuvieron la suerte de llevarse alguno de los regalos que fueron: dos salas, una estufa, un refrigerador, varios aparatos de aire, un minisplit, y artículos para el hogar.