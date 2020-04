[GALERÍA] Tanatólogos y Sicólogos, por Covid-19 todos vivimos un duelo

El cambio ha sido difícil para todos, la crisis mundial amenaza el estado de salud físico y el mental, por ello en este momento -afirman especialistas-, es necesario darse permiso de vivir y sentir la incertidumbre de algo que jamás se había experimentado y tratar de tomar las cosas un día a la vez sin complicarse en pensar qué será del mañana. Éricka Diez González, tanatóloga y especialista en Logoterapia, aconseja ante las crisis de ansiedad respirar como una rutina diaria y buscar aspectos positivos aún dentro de esta vivencia; por su parte, la sicóloga Elizabeth Campos destaca que el mundo está viviendo dos pandemias, la física y la emocional y las licenciadas en Educación, Valeria Serrano y Estefanía Alvarado, dicen que los niños y personas especiales entran en el grupo de clases vulnerables por lo que hay que poner atención en ellos. Las especialistas brindan herramientas y opciones que pueden resultar de gran utilidad para conservar la calma y en tiempos de crisis.

Estefanía Alvarado Serrano Licenciada en Educación Especial

La educación especial en tiempo de crisis

Como licenciada en Educación Especial y maestra de la “Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular” destacó que el confinamiento que se vive actualmente puede llegar a ser más difícil para las niñas, niños y adolescentes que presentan Discapacidad Intelectual (DI), Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH, TDA), Necesidades Específicas para el Aprendizaje, ya que la canalización de sus emociones suele ser complicadas y con un alto nivel de ansiedad, son personas que requieren movilidad, rutinas, lugares amplios y abiertos, asistir a sus terapias e incluso surtir constantemente su medicamento, mismas actividades que se ven afectadas a su realización por motivos de la contingencia actual. Asimismo, al cambiarles su rutina de forma drástica genera en ellos un cambio de conducta y una serie de conflictos emocionales, así como la desesperación, ansiedad, angustia; mismos que llevan a una preocupación constante por parte de los padres. A consideración de ello, los docentes especializados en la rama nos hemos dado a la tarea de realizar algunas sugerencias para llevar este proceso de educación en casa y afrontar estos días de encierro, como el crear rutinas, establecer hora para las actividades cotidianas y ahí mismo incluir el tiempo para hacer tareas, manualidades o ejercicio. Hacer ejercicio eso será un buen momento para hacerlo en familia y que se sienta parte de sus actividades, puede ser música y bailar, una rutina sencilla y pueden variar durante los días consecutivos. En el caso de las personas con Trastorno del Espectro Autista pueden salir a caminar, o realizar actividades que cubran sus necesidades con las debidas precauciones.

Elizabeth Campos Rascón, sicóloga

Cómo se vive el aislamiento visto desde la sicología social y del individuo

Si bien es cierto, estamos viviendo algo nuevo en nuestras vidas, la pandemia del Covid -19 para algunos es de cuidado y tienen miedo; otros, simplemente no le ponen atención a este virus. Se dice que cada cabeza es un mundo, es decir, cada quien lo vive diferente y al mismo tiempo igual, me explico. Lo viven igual porque existen las mismas instrucciones para toda la comunidad, ponerse tapabocas, limpiar la casa, lavar los alimentos, desinfectar todo lo que nos rodea, etc. Por otro lado, hay algunas familias donde se presenta la violencia sicológica y física, hoy en tiempos de pandemia no es la excepción, sigue pasando y se manifiesta más fuerte porque la familia está todo el día conviviendo, por ejemplo, los jóvenes, tienen que seguir su vida estudiantil, sin embargo, no son apoyados por su familia, baja la parte académica y autoestima,partes fundamentales para los estudiantes. La depresión, la ansiedad son enfermedades que tienen que soportar algunas personas en este encierro, no poder ver a su familia, claro, se hablan por redes sociales, pero no es lo mismo. A veces a los abuelitos les llevan a los nietos para que los vean desde afuera, tal vez los abuelitos se sienten peor por ello, no poderlos abrazar como antes y es ahí donde les empieza a llegar una tristeza profunda y entre más pase el tiempo, se puede convertir en una depresión grave. Para concluir, siguen siendo la ansiedad y la depresión otra pandemia, como lo mencionó en alguna ocasión el doctor Giorgio Nardone. Entonces, la sicología social refiere que el mundo está inmerso en estas dos pandemias física y sicológica.

Valeria Elizabeth Serrano Campos, Lic. en Educación Preescolar

Mamá, ¿puedo ir al parque con cubrebocas?

Los niños preescolares sienten y conocen las situaciones por las que atravesamos los adultos, saben cuándo estamos enojados, tristes, preocupados, alegres por situaciones diversas, pues parecen tener algún tipo de don para reconocerlas. En la actual situación sanitaria por la que atravesamos, es debido proteger a los grupos vulnerables, entre ellos: los niños. Ellos conocen perfectamente lo que pasa y el por qué, saben que deben estar en casa para estar a salvo siguiendo estrictas medidas de higiene. Pero ¿es suficiente que los niños sepan lo que deben hacer y lo acaten con firmeza?, los niños de entre 3 y 5 años suelen manifestar sus emociones a través de sus actitudes y acciones, al principio del confinamiento aceptan que no deben salir, imaginan que estarán en casa varios días como si fueran vacaciones, pero se alarga la cuarentena y cada vez son más y más días, conforme pasa el tiempo ellos comienzan a mostrar desesperación por ir a jugar o visitar a sus abuelitos o familiares, incluso dan opciones de salir con cubrebocas, se enojan con mamá y papá por tenerlos en confinamiento total, se vuelven irritables y frustrados, tienen poco espacio y sólo algunas personas para jugar.

En Educación Preescolar estamos apoyando con actividades en las que los niños puedan seguir aprendiendo y desarrollando los aprendizajes en casa con ayuda de los padres de familia, quienes ahora aprenden también a ser maestros en el hogar; éstas nuevas actividades logran que los niños adquieran una nueva rutina diaria y se motiven al hacer sus trabajos, les da nostalgia al escuchar o ver por video a sus maestras, pero al mismo tiempo se emocionan y se sienten felices al saber que estamos en contacto como si estuviéramos trabajando en el salón de clases. Los padres de familia han tenido la oportunidad de acercarse más a sus hijos fortaleciendo los lazos de convivencia familiar gracias a las actividades pedagógicas que mandamos para ellos y las evidencias virtuales que nos hacen llegar, ya que para nosotros, como maestros, es enternecedor observar a nuestros pequeños alumnos sonreír de nuevo y proporcionarles el aprendizaje adistancia, tratando de que olviden sus emociones negativas y surjan actitudes positivas, pues a pesar de no saber cuándo volveremos a la normalidad, queremos que las sonrisas de nuestros niños, como algunas los llamamos, sigan brillando siempre.

Fotos: Cortesía Entrevistadas

Éricka Diez González, Maestra Tanatóloga y especialista en logoterapia

Cuidando nuestra salud mental durante la pandemia

La adversidad y los cambios están siempre presentes en nuestras vidas y desafortunadamente llegan sin pedir permiso. Así que en este momento la infección por coronavirus no es la única amenaza a la salud, también estamos viviendo una situación extraordinaria que nos afecta sin lugar a dudas nuestra salud mental. Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos difíciles. La cuarentena impuesta a raíz del Covid-19 ha generado situaciones diversas de pérdidas en la población como lo es: pérdida de libertad, planes futuros, economía, proyectos, viajes, graduaciones, bodas, otros planes sociales, y por supuesto ha ocasionado también la pérdida más grave que es la de un ser querido. Así que todos estamos viviendo diversos duelos, ya que un duelo se da por la pérdida o ausencia de una persona o de un ser vivo, pero también por la pérdida de algo en nuestras vidas o entorno. Toda pérdida y toda adversidad implican un cambio. No hay mucho más que pueda decir sobre el Covid-19, que no se haya dicho ya. Todo el mundo está conectado e informándose al respecto de lo que ocurre con el virus terrible con respecto a los contagios, las muertes y los avances, pero lo que sí puedo es recomendarles algunos puntos que les ayudarán a cuidar su salud mental durante esta crisis mundial. No olviden que nuestras rutinas han cambiado y pueden no ser confortables. Quizá al hacer pequeños cambios en nuestras vidas y confiando que todo va a mejorar nos ayudará a encontrar el buen humor en las situaciones cotidianas y asumir una actitud positiva ante esta gran adversidad. •“Aceptar aquello que no podemos cambiar no es fácil, pero es, sin duda, lo más inteligente”: R. Santos

1. No te llenes de noticias todo el día.

2. Date permiso a vivir, sentir y vivir en la incertidumbre.

3. Busca tu espacio.

4. Respira profundo y busca lo positivo

5. Prepara una rutina en tu vida, pero no te exijas más de lo que puedes.

6. Relájate y pide ayuda si la necesitas: No presumas que estás solo.