Gana el Micrófono de Oro la locutora chihuahuense Diana Loya Morales

La chihuahuense originaria del municipio de Guachochi, Diana Aurora Loya Morales, logra el galardón “Micrófono de Oro”, por primera vez para el Estado Grande, el cual es otorgado por el Comité Evaluador de Premios Internacionales (Coeprin), el cual recibirá en una ceremonia de gala el 7 de diciembre, en el salon Gran Forum en la Ciudad de México.

Locutora de profesión, Diana Loya habla con este medio de comunicación para expresar lo entusiasmada que se encuentra ante este reconocimiento a su trayectoria y el representar con orgullo a su tierra norteña: “La dinámica para ser considerada por el comité, tenía que estar nominada primero por el público, en este caso me propusieron mis seguidores de redes sociales, me notifican de la nominación y obviamente me emocioné mucho."

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Sin embargo, me di a la tarea de investigar y cerciorarme de que no fuera una estafa, al indagar me doy cuenta que todo es real, acepto la nominación y envío mi biografía, y gracias a Dios nos vamos a representar a Chihuahua en la Ciudad de México con este galardón, ‘Micrófono de Oro”, dijo.

Aunque lleva cuatro años en el medio, dice que esta distinción a nivel nacional sobre los demás colegas, le indica que va por buen camino: “Me falta mucho por aprender y cuando veo a compañeros que tienen una larga trayectoria me emociona mucho conocerlos e intercambiar opiniones porque es impresionante lo que aprendo de ellos. El triunfo en sí, es más personal al darme cuenta que puedo lograr muchas cosas haciendo lo que me apasiona: la radio.

“Este galardón lo han recibido grandes personajes del entretenimiento que admiro mucho como Rafa Balderrama, quien fue representando a la empresa donde labora, el año pasado; asimismo, conductores del programa “Venga La Alegría”, y dentro del medio musical Alejandra Guzman, mujer con gran trayectoria y admiro mucho”, señaló.

Trayectoria

Inició en su natal Guachochi en la empresa radiofónica "Grupo Bustillos, La Patrona", en la frecuencia 92.7, tiempo después se cambió a “La Patrona de Creel 89.9”, sin embargo, en sus deseos por seguir superándose en la radio, se traslada a Ciudad Cuauhtémoc, donde nuevamente le abre las puertas Grupo Bustillos, misma oportunidad que le ofrece, pero ahora en la capital en La Patrona de Chihuahua, como locutora y también dentro del espacio informativo.

Actualmente está en “Magia Digital 93.3,” Mega Radio, empresa que, dice, admira, así como a sus compañeros.

El año pasado también fue nominada y galardonada como "Comunicóloga Revelación del Año”, pero por motivos de salud no pudo asistir.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agradecimiento

“Sólo me queda decir gracias infinitamente a mis seguidores, que fueron los que me nominaron, a mi familia, sobre todo a la empresa para la cual trabajo y para las que formé parte de ellas, pero sobre todo gracias a Dios que me da la oportunidad de existir y hacer lo que tanto me emociona y es mi vida: la radio".

Si deseas saber más sobre esta exitosa locutora puedes seguirla en sus redes sociales que se encuentra registrada en Facebook como Diana Loya Locutora y en Instagram como diana_radio1 y TikTok dianaradio_14, donde estarás al tanto de sus proyectos.