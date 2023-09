Sekta Core en Chihuahua: Dónde y cuándo se presentará la mítica banda de ska

Tienen más de 25 años en la escena del ska y aún nada los detiene. Cuentan con un gran legado dentro y fuera de nuestro país, y son considerados “los padres del ska core mexicano”, aunque ellos no se asuman como tal. Ellos son Sekta Core.

Si eres fan del ska y de esta agrupación, entonces no puedes perderte su concierto en Chihuahua, en donde estarán tocando junto a Rice and Beans, Laiwana y Natural Disaster. Aquí te damos todos los detalles.

¿Quién es Sekta Core?

Sekta Core Es una agrupación musical del género ska, punk y hard core. La banda es originaria de Atizapán de Zaragoza, Estado de México que se formó en 1994. Se unieron al movimiento de ska en México, el cual experimentó un resurgimiento en el país durante la llamada tercera ola, a partir de 1995.

Después de la grabación de su primer demo, "Terrorismo kasero," en 1996 con el productor independiente Pepe Lobo, firmaron con Sony Music Entertainment en 1997 para lanzar su álbum "Morbos club." Originalmente, tenían un contrato para sacar cuatro discos, pero finalmente sólo grabaron dos.

Cuentan con once discos de estudio: Una noche Una noche en la colonia (1996), Terrorismo Kasero (1997), Morbo's club (1998), Infierno (2000), ¡Con fuerza! (2002), Sekta Core Royal Club (2005), Bestias vs Hombres (2008), Evil 6 (2010), Honor 6 (2011), Violencia 6 (2018), y su más reciente álbum Sinfonía del caos (2023).

Por esta agrupación han pasado diversos miembros, como Jorge Cotardo, Luis “Wiwi” Guzmán o Ivan “Bam” Rubio. Actualmente, nueve miembros conforman esta agrupación: en la voz Jorge Salcedo y Miguel Rizo en la batería, siendo los únicos dos integrantes originales que continúan; Axel Ávila en la guitarra; Juan Vicente en la voz; Isidro Martínez en el bajo; Juan Manuel Peña en el sax; Toro Pacheco en el trombón; Gustavo Quintana en la guitarra y Jorge Jazef en la trompeta.

Las letras de sus canciones abordan temas urbanos con conciencia social, influyendo a otros grupos del género. Han apoyado a causas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunas de sus influencias musicales son la banda vasca Negu Gorriak, Mano negra, Metallica, La Polla Records, entre otros.

Se han presentado en festivales como en el Vive Latino en varias ediciones y el SkaTex, siendo de los favoritos del público.

Sekta Core Se presentará en Chihuahua

Si eres fanático del género ska, entonces no te puedes perder el concierto de Sekta Core en Chihuahua. Se presentarán este próximo sábado 14 de octubre en El Patio, ubicado en el kilómetro 18.5 de la carretera a Aldama, en punto de las 9:00 pm. Vendrán acompañados de los legendarios Rice and Beans y Laiwana y no podría faltar el talento local, Natural Disaster, que vienen desde Ciudad Juárez con su skacore.

Los boletos están disponibles a la venta en el bar La Regina, El Hojaldre y también tienen entregas personales a partir de la compra de dos boletos. Su costo es de $230 pesos en preventa y de $300 el día del evento. Para mayor información puedes comunicarte a los números telefónicos 614 246-33-20 o 614 4-53-56-23.