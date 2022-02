La chihuahuense Alid Flores debuta como actriz para Netflix

La artista y cantante chihuahuense Alid Flores desde hace seis años vive en la Ciudad de México, sin embargo, debido a su debut como actriz regresó a la capital hace unos días donde está filmando una miniserie para Netflix, bajo la dirección de Alberto Espino y la compañía AEFE Producciones, siendo una serie musical.

“La historia se desarrolla en un sanatorio, donde yo soy parque del equipo de trabajo de este lugar, y los personajes van girar en uno principal que va a llegar, donde mi papel soy la curiosa que quiere enterarse de quién es la persona que se va a presentar en las instalaciones, entonces está muy interesante, y lo más relevante que es puro talento chihuahuense”, informó.

“También soy conductora, estuve un tiempo aquí (Chihuahua) en un programa local, pero decidí buscar suerte en México, e increíblemente se me dio la oportunidad de tener mi debut actoral precisamente en mi tierra, y estoy súper contenta porque acababa de graduarme de la escuela de actuación de TV Azteca CEFAT, también realicé talleres en Casa Azul Argos y he participado en reality shows”, indicó.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

CORONACIÓN

La belleza de la chihuahuense no ha pasado desapercibida, siendo coronada reina Miss Petite Intercontinental México este 16 de febrero pasado, junto a ella, Ana Loya también recibió una distinción el título Miss Petite Intercontinental Riviera Maya, quienes van a representar al país en Costa Rica, asimismo, este evento de belleza tiene causa social, quien se encarga de apoyar a las personas con cáncer donando pelucas.

“Para mí que me dijeran de esta labor social fue lo más importante, porque hay muchísima gente que lo necesita sinceramente y debemos tener conciencia que no sólo los concursos de belleza debe ser el ser bonita, no, sino dar ese apoyo hacia los demás es mucho más interesante, entonces ahora con este nombramiento que tiene la banda Miss Intercontinental Ciudad de México, me estaré preparando estos meses para ir en junio a Costa Rica para dar lo mejor de mí y poner en alto el nombre de México”, señaló Alid.

DATO

También representará a México junto a Ana Loya en un concurso de belleza que se llevará a cabo en junio en Costa Rica

Redes Sociales

Instagram: @alidflores

Facebook: Alid HF