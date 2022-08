Nadia Cortés, la sobrecargo chihuahuense que soñó con un imperio inmobiliario en Dubái

Decía el gran poeta portugués Fernando Pessoa, “Ojalá pudiéramos mudar de vida como cambiamos de ropa.” al referirse la infinidad de posibilidades existentes allá fuera, esperando ser tomadas y -aunque en muchos casos pareciera una afirmación casi ficticia-, la valiente empresaria de bienes raíces y ex azafata de Emirates, Nadia Cortés, no sólo se reinventó infinidad de veces para seguir avante, sino que en el camino aprendió grandes lecciones individuales y profesionales: Vivir en el presente, desacralizar el lujo y obrar en actitud de servicio.

Crecer significa cambiar

Y es que a casi 20 años a la distancia la mujer de 40 años de edad nos cuenta que desde su andar por las calles de Ciudad Cuauhtémoc, hasta surcar los rascacielos de Dubái, su vida no hubiera sido la misma si por accidente no se hubiera inscrito al certamen de belleza organizado por la localidad a 40 minutos de la capital del estado, -mismo del cual emergió ganadora en 2004, para ser posteriormente representante de Miss Chihuahua en 2005-; peldaños que abonaron paso firme hacia sus siguientes ambiciones.

Foto: Cortesía Nadia Cortés

No obstante Cortés de carácter humilde pero brioso, tampoco tuvo empacho en contar los claroscuros que la acompañaron en su desenvolvimiento al éxito, desde su doloroso tránsito por Estados Unidos, como indocumentada, -en donde fue tratada como ciudadana de segunda clase, al no poder ser considerada para ningún puesto deseable-, hasta su regreso a México en la coordinación de campañas políticas y comunicación social en el INEGI, sin omitir su insólito sendero por la aviación, de la mano de Aerolitoral, Aeroméxico y Emirates, hasta finalmente asentarse en la intrincada industria de los bienes raíces, de la cual ha salido muy bien librada. “En mi experiencia tanto la apariencia como el portafolios son dos cuestiones muy relativas. Estuve rodeada por personas infinitamente más atractivas e inteligentes que yo, que pudieron haber conseguido la tiara o el empleo de sus sueños y no lo lograron; a veces factores tan arbitrarios como carisma, proyección personal y la buena estrella de estar en el lugar preciso serán determinantes para alcanzar tal o cual posición.” afirma infatigablemente la asidua lectora y amante de la fotografía , quien con toda tranquilidad hoy puede decir que aquella decisión de probar fortuna en la escena del glamour, cimentó de algún modo su camino hacia el país del Golfo Pérsico, -mismo en el que se concentra la mayor cantidad de riqueza del planeta-.

“Aunque no gozo de gran preparación como otras personas con estudios superiores en gestión y administración empresarial, continuamente leo sobre teorías de programación neurolingüística, para romper barreras de la percepción, principalmente aquellas que tienen que ver con el miedo a las voces interiores y exteriores. Comúnmente solemos decir que queremos dinero, fama o éxito, pero cuando se nos presenta la oportunidad de frente, es aterrador.” asevera Cortés quien no sólo es entusiasta de autores como Napoleón Hill, cuyo enfoque de actitud al servicio fue un parteaguas en su función diaria. “Cuando aportas el extra en tu vida cotidiana, eventualmente llega la recompensa. Permítete destacar en lo que mejor sabes hacer, luego ve qué más puedes aprender e integrar en tu rutina diaria para ofrecerlo a los demás.”

Foto: Nadia Cortés | El Heraldo de Chihuahua

Por tales motivos la mexicana se ha convertido en una de las poquísimas mujeres latinoamericanas en contar con su propio negocio y ser respetada en el medio. Su visión llena de integridad y ética personal, le han permitido cerrar grandes brechas y negocios en una cultura predominantemente machista como es la del Real Estate, en un país donde tiene fama de no respaldar a sus mujeres.

La comunidad mexicana en Dubái

“Si algo sabemos los mexicanos es hacer sentir bienvenida a otros, y es justamente a lo que la mayoría de nuestros compatriotas se dedican en el país, sobre el área de la hospitalidad y los alimentos.” señala la chihuahuense, quien desde su primera visita como turista en 2007 a la fecha, ha visto como más mexicanos se lanzan a la conquista de su porvenir del otro lado del mundo. “Hace 12 años que vivo en Dubá, i en ese tiempo nuestra comunidad ha crecido de 3600 paisanos a poco más de 5 mil personas de origen mexicano, sin contar el resto de latinos residentes allá. Su éxito es asombroso y ampliamente reconocido. Los musulmanes aprecian mucho la calidez y atención al cliente que los hispanos brindamos a los demás”.

De acuerdo a cifras de la revista Forbes, Dubái es la única ciudad cuyo PIB nunca ha decaído más del 10% en los últimos 25 años, demostrando que al igual que Qatar y otras entidades árabes, el emprendimiento e innovación son más que bienvenidos en dicho hemisferio. Al respecto la corredora nos arrojó datos muy reveladores, “En Dubái la gente no paga el ISR como sí sucede aquí, naturalmente hay retenciones de otro tipo, pero allá las personas pueden tener mayor poder y control adquisitivo, lo cual les permite amasar riqueza.” recalca Cortés quien es parte de 80% de los habitantes extranjeros que radican en el país árabe siendo los rusos, chinos y holandeses los pobladores más acaudalados, mientras que el resto pertenecen a la clase media entre los que figuran extranjeros del sudeste asiático, entre otros países; esto propicia que la derrama económica no se estratifique en un sólo bloque, sino que exista la posibilidad de que los ciudadanos en general tengan buen nivel económico. Si bien la pobreza no es del todo inexistente, Dubái ha sido de los pocos países que se han encargado de aliviarla con fuentes de trabajo, programas sociales continuos extensivos a todos sus habitantes a la par de facilitar prórrogas a todos aquellos que deseen establecerse.

Foto: Nadia Cortés | El Heraldo de Chihuahua

Despertar del aletargamiento

“Vivir en el presente, hacer lo que tengas que hacer, abonará un poquito más hacia tus ambiciones personales.” nos dice finalmente Nadia, quien tras una serie de despidos en Aeroméxico tras la Fiebre Porcina y un fin de contrato en Emirates, tuvo que ponerse al corriente con su panorama profesional, “Es muy cómodo saber que cada quincena llegará un depósito, pero eventualmente el chorrito se acabará y si no tienes ahorros o activos que te generen dinero, lo mejor es comenzar a pensar en un negocio. En mi experiencia todas las actividades que son orientadas a aligerar las cargas de cualquier índole en tu cotidianidad son las más valoradas y de las cuáles se puede vivir muy bien” comparte Cortés, quien en su carrera profesional ha sido facilitadora de toda clase de labores a otros en sus múltiples disciplinas.