Prospera la exreina de belleza Nadia Cortés en el mundo de los bienes raíces en Dubai

Nadia Cortés Murillo, de 40 años, originaria de Chihuahua, y quien domina los idiomas español, inglés, italiano, tuvo la oportunidad de representar la localidad de Cuauhtémoc, donde vivió la mayor parte de su vida, en un concurso de belleza logrando triunfar y pasar a la etapa estatal donde de nuevo se alzó con la corona, dándole el pase automático para el nacional y concursar en Señorita México; asimismo, su belleza le abrió la oportunidad de participar en otros eventos de este tipo a nivel internacional como en Las Bahamas, Corea del Sur, China y Malasia dejando en el alto en nombre de Cuauhtémoc, Chihuahua y México.

“Me dejó una experiencia muy bonita esta faceta porque yo acababa de egresar de la universidad de la carrera Ciencias de la Comunicación en la URN, tenía 22 años, y más que participar fue un enriquecimiento cultural, pero al final todos somos iguales. Actualmente vivo en Dubái, tengo 12 años residiendo en esa ciudad, me trasladé allá gracias debido a una oferta de trabajo que me ofreció una de las aerolíneas más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, en el 2019 no se me renovó el contrato, por lo cual tuve que buscar otras opciones entrando al mundo de bienes y raíces, tengo ni registro en el Departamento de Tierras del gobierno de Dubái por lo cual cuanto con mi licencia para ejercer en este ramo”, expresó Nadia Cortés.

“Llevó tres años en el ámbito inmobiliario y me falta mucho por aprender, este brinco de la aerolínea a ofrecer inmuebles se debió que andaba vendiendo mi departamento y a la persona que contacté para que lo hiciera me propuso que entrara y me tomó cuatro meses empezar hacer ventas, donde analizo al cliente de acuerdo a su perfil y ya le ofrezco lo que anda buscando, ya que unos buscan apreciación, ubicación, obtener como trofeo una casa, hay otros que desean vivir en ellas, de igual forma quieren rentar para sacar provecho, hay muchas opciones, y mucho trabajo, sólo el año pasado entregaron 40 mil viviendas y todas se vendieron”, indicó.

Foto: Cortesía | Nacho Guerrero

Su visita de nuevo a su tierra, expresó, se debe a cuestiones familiares, pero gracias a la tecnología no descuida su trabajo, y desde México logró cerrar dos negocios; por otro lado, dice que cuando extraña la comida mexicana ella misma se prepara esos gustos como suelen ser unos taquitos, “la gastronomía es muy diversa en Dubái, me amoldo a ello, pero sin dejar los platillos de mi querido México; ahora que he subido fotos a mis plataformas mis amistades de los Emiratos se quedan maravillados con los paisajes, sobre todo de la Sierra y desean venir a conocer Chihuahua

“Mi meta es volverme millonaria, no deseo la avaricia, quiero también disfrutar de los procesos, y con el tiempo recoger los frutos de mi trabajo, amo lo que hago; mi misión es servir”

