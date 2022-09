Los príncipes Guillermo y Enrique velaron juntos el féretro de Isabel II

Los ocho nietos de Isabel II, entre ellos los príncipes Guillermo y Enrique, velaron juntos el féretro de la difunta reina, a quien miles de británicos siguieron este sábado rindiendo un emotivo homenaje a dos días del funeral de Estado.

Los hijos del nuevo rey Carlos III y Diana, a los que se considera distanciados desde 2020, permanecieron de espaldas y con la mirada baja junto a sus primos alrededor del ataúd de Isabel II, como hicieran sus padres anteriormente en la llamada Vigilia de los Príncipes.

El rito duró aproximadamente un cuarto de hora, y Enrique y Guillermo vistieron su uniforme militar.

Enrique y Guillermo encabezaron la vigilia. Foto: AFP

"Adiós, amada abuela. Fue un honor ser tus nietas y estamos muy orgullosas de ello", escribieron en un mensaje difundido por el Palacio de Buckingham las hijas del príncipe Andrés, Beatriz y Eugenia. "Todos te echaremos mucho de menos".

Enrique lució el informe militar durante el velatorio, pese a que en 2020 abandonó la familia real junto a su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, para instalarse en California, lo que causó el distanciamiento con Guillermo.

Con el permiso de Carlos III, Enrique pudo usar su traje militar. Foto: AFP

La ruptura se confirmó en 2021 tras una explosiva entrevista de Enrique y Meghan en la que acusaban a la familia real de racismo. Ambos hermanos aparecieron la semana pasada junto a sus esposas en Windsor, en un aparente intento de mostrar un acercamiento.

Desde el miércoles, miles de personas guardan su turno en una kilométrica fila para dar su último adiós a la única reina que la mayoría conoció hasta su muerte, en la capilla ardiente instalada en la casi milenaria sala de Westminster Hall.

Los ocho nietos de Isabel II custodiaron el ataúd de la reina. Foto: AFP

Para agradecer la paciencia de los británicos y las muestras de afecto, Carlos III y el príncipe heredero Guillermo realizaron este sábado una inesperada visita a la cola de entrada a la capilla ardiente, donde estrecharon manos y conversaron con los presentes.

"God save the King" (Viva el rey), "God bless the Prince of Wales" (Dios bendiga al príncipe de Gales), gritó la multitud en el centro de Londres, ante la presencia de las nuevas cabezas visibles de una monarquía sin la emblemática reina.