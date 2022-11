¿Pueden Parral y Guerrero ser Pueblos Mágicos? Estos son los requisitos que les piden

El turismo es una de las actividades económicas que más remuneraciones trae a un sitio debido a sus programas, actividades y atracciones. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, un Pueblo Mágico se define como una localidad que tiene atributos simbólicos, como lo son las leyendas, lugares históricos sino también, hechos trascendentes de las que se emana en diversas manifestaciones socio-culturales.

México es un país que cuenta con miles de localidades que por su historia, costumbres y tradiciones son atractivos para los visitantes, además muchos de estos sitios aspiran a ser reconocidos como Pueblos Mágicos, lo que significaría un mayor aumento de ingresos progresivos a recursos públicos federales así como la promoción turística a nivel nacional e internacional.

Creel, pueblo minero

¿Qué debe cumplir un municipio para ser un pueblo mágico?

Aquellos municipios que busquen ser reconocidos como pueblos mágicos deberán cumplir con certificaciones desde el sector social, turístico y económico. A su vez deben de tener elementos de identidad única en arquitectura e historia y muy importante, ubicarse a una distancia superior a dos horas por carretera de una ciudad o un destino turístico.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo, la localidad deberá acreditar que en la región existe un área o unidad administrativa encargada del Turismo.

Deberá contar con un directorio de los servicios turísticos del lugar

Se debe presentar un inventario de recursos y atractivos turísticos, al igual que los que pueden ser declarados monumentos históricos.

Se debe corroborar la Información georreferenciada sobre la conectividad, comunicación y cercanía con una ciudad principal.

Y se debe tener un plan de desarrollo turístico municipal.

Misión de Satevo en Batopilas





El esquema de pueblo mágico no es tan fácil como parece ya que de acuerdo a observaciones y recomendaciones del “Diagnóstico de la evolución y perspectivas del Programa Pueblos Mágicos”, desde su creación se han dado nombramientos a localidades que no han podido cubrir en su totalidad las obligaciones que conlleva este esquema; incluso actualmente algunos sitios distinguidos en el país, enfrentan problemas de inseguridad, corrupción y tráfico de influencias, además de registrar insuficiente diversidad de productos turísticos, ya que no se han logrado desarrollar sitios o actividades que propicien el incremento de la estadía y el gasto de los visitantes.

Por lo anterior, esta situación pone en jaque a muchos alcaldes del país por la posibilidad de que se condiciones o queden fuera de este programa.



¿Qué municipios de Chihuahua son pueblos mágicos actualmente?

Creel, Casas Grandes y Batopilas son los pueblos mágico de Chihuahua, sin embargo, este año el Estado y autoridades turísticas han puesto la mira en Guerrero y Parral para que se conviertan en pueblos mágicos

Aun se encuentran a la espera de que se abra la convocatoria de turismo federal, mientras tanto se enfocan en reunir toda la papelería para presentarla y luego se analice la posibilidad de que estas dos ciudades tan representativas del estado logren entrar.