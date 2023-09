¡Salud! Conoce los municipios de Chihuahua donde se cosecha uva para vino

A pesar de que Chihuahua es conocido como un terreno árido y de clima extremo, el 60 por ciento de su territorio es apto para la vitivinicultura y se ha convertido en una de las entidades productoras de vid y de vinos más importantes del país, al alcanzar una producción de 848.25 toneladas en una plantación de uva de 399.56 hectáreas y en aproximadamente 40 viñedos, para la elaboración de alrededor de 300 mil botellas de vino con más de 70 etiquetas.

Con sus propias particularidades de un suelo arcilloso y un clima extremo, Chihuahua también es un estado vinícola y es que, para sorpresa de muchos, esos factores medioambientales favorecen al cultivo de la vid, por lo que se estima que este sector continúe su crecimiento al proyectarse una superficie de más de 3 mil hectáreas de vid en al menos diez años.

De alcanzar ese crecimiento, el estado de Chihuahua rebasaría las más de 2 mil 700 hectáreas que se cultivan en Ensenada, uno de los municipios de mayor producción de uva para uso de tipo industrial, es decir, que se emplea en la elaboración de vino o vinagre.

Los municipios en liderar la producción de uva según la Sader son: Saucillo, con una producción anual estimada de 500 toneladas; Chihuahua 243 toneladas y Satevó con 28 toneladas. Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío

Es evidente que el estado está tomando auge en la producción de vid y de vinos, por lo que muy pronto se podría posicionar como líder de este sector, además de que sobresale a nivel nacional por otro tipo de cultivos agrícolas.

Un estudio de la Fundación Chile en el 2010 comprobó que el 60 por ciento del territorio chihuahuense es apto para la vitivinicultura, lo que convierte al estado en una posible potencia enológica, por lo que cada día más enólogos y terratenientes ven en la uva un futuro alentador, además porque en la entidad se han dado cepas difíciles, como Gewürztraminer, Malvasía Blanca, y Pinot Noir, que no son de fácil cultivo en el resto del país.

Ya antes se habían producido vinos en estas tierras, ya que Chihuahua tenía vides desde la época de la colonia y todo comenzó cuando se estableció como parte del Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial terrestre que comenzaba en la Ciudad de México y subía por el norte hasta Santa Fe, Nuevo México.

¿Dónde se produce la uva en Chihuahua?

Fueron los misioneros Jesuitas y Franciscanos, quienes se establecieron en este estado, los primeros en plantar vides en lo que ellos llamaron la Nueva Vizcaya y fue en valle de Cerocahui en Chihuahua, un lugar idóneo para el cultivo de la vid donde los Jesuitas iniciaron esta actividad que después dejaron inconclusa, pero que se sigue realizando en algunos viñedos del pequeño valle.

Es ahora que Chihuahua tiene un potencial vitivinícola y los municipios del estado en liderar la producción de uva según la Sader son: Saucillo, con una producción anual estimada de 500 toneladas; Chihuahua 243 toneladas y Satevó con 28 toneladas.

Pero también se produce uva en Bachíniva, Delicias, Cuauhtémoc, Guerrero, Namiquipa, Aldama, Riva Palacio, Santa Isabel, Nuevo Casas Grandes, Ahumada y Santa Bárbara, en Casa Colorada, así como en el municipio de López, con el viñedo experimental del Centro de Investigación para los Recursos Naturales (Cirena).

Entre algunos de los tipos de uva que se producen son chardonnay, cabernet sauvignon, cabernet franc, nerlot, shiraz, petit verdot, tempranillo y malbec. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Entre algunos de los tipos de uva que se producen son chardonnay, cabernet sauvignon, cabernet franc, nerlot, shiraz, petit verdot, tempranillo y malbec.

Chihuahua es relativamente joven en la producción de vino y de uva, aunque su historia se remonta al año de 1950, no fue hasta este nuevo siglo que varias familias chihuahuenses iniciaron la producción de vinos artesanales para consumo personal y en el 2005 emergieron distintas casas vinícolas, pero fue en el 2010 cuando la actividad vinícola comenzó a nivel comercial a cargo de Bodegas Penisque, en el municipio de Chihuahua.

A 13 años de ese comienzo, Chihuahua, el estado más grande del país, cuenta ya con 399.56 hectáreas de viñedos que cubren sus suelos, lo que lo convierte en el cuarto lugar de plantación para vino en el país.

Hasta el año pasado existían aproximadamente 40 viñedos y vinícolas en el estado, y por mencionar algunas están: 5 Estrellas, Bodegas San Gerónimo, Bodegas Pinesque, Casa Boutique Reyes Mota, Casa Elica, Casa Estable, Casa Revuelta, Casa Reyes Mota, Cava Baltierra, Cavall 7, Faciatec, Finca San Antonio, Grupo Tres Ríos, Hacienda Encinillas, Los Cuartes Palomino, Misión Cerocahui, Viñedos Aranza, Viñedos Altamira, Viñedos Barraza, Viñedos, Luna Roja, Viñedos Piña Mora, Viñedos Valles Villalpando, Vinícola Casa Chávez, Vitivinícola Richesse y Vitivinícola Pasado Meridiano, entre otros.

Chihuahua es relativamente joven en la producción de vino y de uva, aunque su historia se remonta al año de 1950. Foto: Archivo | EL Heraldo de Chihuahua

El viñedo Cavall 7 es el más grande del estado se ubica en el municipio de Delicias, pues cuenta con 70 hectáreas de viñedo y el año entrante podría aumentar hasta 150 o 200 hectáreas más.

En Cavall 7 se cosecha uva cabernet sauvignon, merlot y cabernet franc, entre otras que son utilizadas para la elaboración de las tres etiquetas que tienen por el momento y de las cuales la joya de la corona es el vino nombrado como la bodega: Cavall 7, pero sus otros vinos que son Cavall y El Halcón también son muy buenos.

En los viñedos de la Misión Cerocahui, el más antiguo tiene poco más de 25 años y se encuentra rodeado por habitaciones para los huéspedes del Hotel Misión Cerocahui, así como por un salón de cata y una alberca, para que los visitantes puedan tener toda la experiencia de los vinos de Chihuahua.

Tienen cuatro etiquetas, un fresco chardonnay, su rosado de uva tempranillo y dos vinos tintos con mezcla de uvas; en especial, su etiqueta Gran Tarahumara es deliciosa. La bodega dona un porcentaje de la venta para ayudar a la etnia de los rarámuris.

¿Has probado algún vino elaborado en Chihuahua?, si no lo has hecho, no dejes pasar el tiempo porque los vinos del desierto conquistan paladares y en un futuro serán famosos en todo el mundo.

