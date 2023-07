XII Unión Biker Fest Chihuahua: Únete a este festival musical con causa social

La Unión de Motociclistas de Chihuahua llevará a cabo su 12 edición del festival de motociclismo denominado “XII Unión Biker Fest Chihuahua”, los días 28, 29 y 30 de julio en el parque El Palomar, con entrada totalmente gratis al área, donde se contará con la presentación de varios grupos de rock desde el día viernes con bandas locales como: Innuedo, Legati, Alladiah y cerrando con el tributo a Iron Maiden con la banda Up The Irons.

El día sábado los más de 4 mil motociclistas de todo el estado, la República Mexicana y del sur de Estados Unidos realizarán una rodada turística, donde dirigirán a los asistentes a algún lugar cerca de la ciudad donde puedan ofrecer un atractivo para quienes los acompañen, por la tarde las actividades continuarán en El palomar desde las 14:00 horas con la apertura de los stands, activación y concursos por parte de los patrocinadores.

Asimismo, el desfile por las calles de la ciudad y la música comienzan con bandas como: After Collision, The Hard and Heavy Experience, Gold Digger, Santa Rosa Club y para el cierre estarán desde Monterrey N.L., “Ronda Machetera”, integrada por Pato Machete (ex Control Machete) y la Ronda Bogotá (Celso Piña (+)), con su estilo de hip hop y cumbia que pondrá a bailar a todos los asistentes.

El domingo continuará la música con la presentación de Marvolo, y la entrega de los apoyos a las causas sociales y el cierre del evento.

Es de mencionar que aunque el acceso a este evento es totalmente gratuito se estarán llevando a cabo actividades de boteo y solicitando la cooperación voluntaria de los asistentes para el apoyo de tres causas sociales que son:

1 “Alison”, una jovencita que requiere una operación de corazón y está recaudando fondos para llevarla a cabo.

2 “Todos con María”, María es una bebé de 9 meses que recientemente tuvo una cirugía en uno de sus ojitos ya que presentaba un tumor y se vio en la necesidad de extirpar el ojo, requieren apoyo para cubrir gastos de traslados y hospedajes que esto generó, la familia es

de escasos recursos.

3 “Comedor Pancitas Llenas”, ellos están ubicados en la colonia Punta Oriente y apoyan con alimentos a niños de escasos recursos de la zona.

También contaremos con stands de venta de alimentos, snacks, artículos para motociclistas, refrescos, venta y exhibición de motocicletas, así como el obsequio de una motocicleta Harley Davidson Roadglide CVO 2013 motor de 1800cc.

Este evento cuenta también con el apoyo del Festival Internacional de Turismo Aventura, quienes en sus ediciones anteriores lo han catalogado como uno de los más importantes del estado y para la ciudad, generando una derrama económica de más de 12 millones de pesos.

DATO:

Habrá varias bandas como: After Collision, The Hard and Heavy Experience, Gold Digger, Santa Rosa Club, Marvolo, Innuedo, Legati, Alladiah, entre otras